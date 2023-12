“(…) Bir milletin bağımsızlığı ve hürriyeti her şeyin üstündedir. Devletimizin korunması, vatanımızın bütünlüğünün güvenlik altında bulundurulması her fedakarlığa değecek bir husustur. Bunun için Türkiye kendi bulunduğu bölgede etrafı barbarlarca çevrilen ülkemiz üzerinde planları olan emperyalistlere karşı ve bütün komşularından tek tek, milli savunma gücü bakımından üstün olmalı ve bu üstünlüğü devam ettirmelidir. Dünyanın kaderinin havaya kalkan bir elin veto insafına kaldığı günümüzde, başkalarının iyi niyetine, ikiyüzlülerin demokrasi ve insan hakları yalanlarına inanarak, güven içinde yaşamak mümkün değildir. Türkiye’yi yönetenler geçmişte ağır hatalar işlemişler ve Türkiye’nin milli güvenliğini milli kalkınmasını, yerli sanayi üretimini ihmal etmişlerdir. Her şeyden evvel güçlü ve milli teknolojiyle donatılmış kendi silahlı kuvvetlerimize dayanmak mecburiyetindeyiz.