Savunma sanayi şirketine büyük ders: Dev ihaleyi kaybettiler
Elbit Systems, 2 milyar sterlinlik dev ihaleyi kaybetti. İhale ABD merkezli Raytheon’a verildi. Gelişme 'İsrail'e büyük ders' şeklinde yorumlandı.
GDH'de yer alan habere göre İsrail’in en büyük savunma şirketlerinden Elbit Systems’in Birleşik Krallık’taki iştiraki Elbit Systems UK, İngiliz ordusunun eğitim sistemini modernize etmeyi amaçlayan yaklaşık 2 milyar sterlinlik ihaleyi kazanamadı.
Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre ihale, ABD merkezli Raytheon’un Birleşik Krallık iştiraki Raytheon UK liderliğindeki rakip konsorsiyuma verildi. Bakanlık içinden bir yetkili, uzun süren değerlendirme sürecinin ardından Raytheon’un “daha uygun aday” olarak görüldüğünü belirtti.
Yetkililer, şu aşamada tam kapsamlı 10 yıllık sözleşmenin imzalanmadığını, yalnızca “erken çalışmalar ve risk azaltma” safhasına ilişkin ilk bildirimlerin yapıldığını ifade etti. Nihai sözleşmenin kapsamı ve bütçesinin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.
Elbit Systems UK’nin teklif süreci, daha önce Savunma Bakanlığı’na sunulan bir muhbir dosyası nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Dosyada, emekli Tuğgeneral Philip Kimber’in ordudan ayrıldıktan sonra Elbit Systems UK ile temas kurarak iş atama kurallarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Savunma Bakanlığı, bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtta söz konusu dosyanın yaklaşık yedi ay boyunca incelenmediğini kabul etmişti. Bakanlık yetkilileri bu gecikmeyi “idari bir aksaklık” olarak açıklamıştı. Daha sonra yapılan güvence incelemesinde ise resmi kuralların ihlal edilmediği sonucuna varılmıştı.
Basına yansıyan bilgilere göre, ordu eğitim programından sorumlu üst düzey bir sivil yetkilinin Elbit Systems UK tarafından finanse edilen seyahat ve yemeklere katılması da kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Yetkilinin kuralları ihlal ettiğine dair resmî bir bulguya ise yer verilmedi. Son dönemde dört emekli üst düzey İngiliz subay, hükümete İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle iş birliğinin sınırlandırılması çağrısında bulundu. Eski subaylar, Gazze’deki ateşkesin kırılgan olduğunu ve İsrail ile “işlerin olağan seyrine dönmemesi” gerektiğini savundu.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, ihale sürecine ilişkin detaylı yorum yapmaktan kaçınarak, tercih edilen yüklenicinin kamuoyuna resmi olarak duyurulacağını bildirdi.
