Savunma sanayi şirketine büyük ders: Dev ihaleyi kaybettiler

Basına yansıyan bilgilere göre, ordu eğitim programından sorumlu üst düzey bir sivil yetkilinin Elbit Systems UK tarafından finanse edilen seyahat ve yemeklere katılması da kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Yetkilinin kuralları ihlal ettiğine dair resmî bir bulguya ise yer verilmedi. Son dönemde dört emekli üst düzey İngiliz subay, hükümete İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle iş birliğinin sınırlandırılması çağrısında bulundu. Eski subaylar, Gazze’deki ateşkesin kırılgan olduğunu ve İsrail ile “işlerin olağan seyrine dönmemesi” gerektiğini savundu.