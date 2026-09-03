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Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Belçika'nın Liege kentinde yer alan savunma, havacılık ve uzay şirketine ait kritik üretim binası ateşe verildi. Saldırının bir grup aktivist tarafından düzenlendiği öğrenildi.

#1
Foto - Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Belçika'da aktivistler, Liege kentinde İsrail Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait şirketin binasını ateşe verdi.

#2
Foto - Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberinde, İsrailli silah üreticisi IAI'ya ait olan Liege merkezli BATS şirketinin binasında kundaklama olduğu belirtildi.

#3
Foto - Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Haberde, eylemin anonim bir grup tarafından üstlenildiği, grubun BATS'ın IAI bağlantısına işaret ettiği kaydedildi.

#4
Foto - Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, eylemi yapanları "aşırılık yanlısı" şeklinde nitelendirdi.

#5
Foto - Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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