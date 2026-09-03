Savunma sanayi şirketi ateşe verildi: Herkes 'elinize sağlık' diyor
Belçika'nın Liege kentinde yer alan savunma, havacılık ve uzay şirketine ait kritik üretim binası ateşe verildi. Saldırının bir grup aktivist tarafından düzenlendiği öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Belçika'nın Liege kentinde yer alan savunma, havacılık ve uzay şirketine ait kritik üretim binası ateşe verildi. Saldırının bir grup aktivist tarafından düzenlendiği öğrenildi.
Belçika'da aktivistler, Liege kentinde İsrail Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait şirketin binasını ateşe verdi.
Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberinde, İsrailli silah üreticisi IAI'ya ait olan Liege merkezli BATS şirketinin binasında kundaklama olduğu belirtildi.
Haberde, eylemin anonim bir grup tarafından üstlenildiği, grubun BATS'ın IAI bağlantısına işaret ettiği kaydedildi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, eylemi yapanları "aşırılık yanlısı" şeklinde nitelendirdi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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