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Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Donald Trump, Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda yeni İran silahlarını imha ettiğini iddia ederek İran'a tekrar saldırmaya hazır olduklarını savundu.

#1
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı görüşmede, İran'a yönelik 1 Ekim gecesi düzenledikleri saldırılar hakkında konuştu.

#2
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

İran'ın, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları, bazıları savunma, bazıları saldırı amaçlı olmak üzere, imha ettiklerini" iddia eden Trump,. İran'ın "radarları ve füze fırlatma rampalarını yeniden inşa etmeye çalıştığını" da söyledi.

#3
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Trump, "Bunları inşa ediyorlardı ve neredeyse tamamlanmışlardı, bu yüzden onları imha ettik." diye belirtti. Trump, "Dün gece onlara çok sert bir darbe indirdik ve istediğimiz zaman tekrar yapmaya hazırız" diyerek ABD'nin İran'a karşı askeri saldırılarının "çok uzun sürmeyeceği" görüşünü de dile getirdi.

#4
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme fikrini ne kadar ciddiye aldığı sorusuna yanıt olarak Trump, "Bunu sadece laf arasında söyledim" dedi. Daha önce Beyaz Saray, X platformunda Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir harita parçasını yayınlamıştı.

#5
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Trump da daha önce Truth Social'da boğazın adını kendi adıyla değiştirmeyi düşündüğünü yazmıştı. Daha önce ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki hedeflere yönelik bir dizi saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Press TV'ye göre, patlamalar ülkenin güney kıyısında, Keşm Adası ve çeşitli şehirlerde meydana geldi.

#6
Foto - Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ABD'nin İran'a düzenlediği son hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 108'e yükseldiğini bildirmişti.

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