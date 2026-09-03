Trump'tan İran'a yeni saldırı açıklaması!

Trump, "Bunları inşa ediyorlardı ve neredeyse tamamlanmışlardı, bu yüzden onları imha ettik." diye belirtti. Trump, "Dün gece onlara çok sert bir darbe indirdik ve istediğimiz zaman tekrar yapmaya hazırız" diyerek ABD'nin İran'a karşı askeri saldırılarının "çok uzun sürmeyeceği" görüşünü de dile getirdi.