Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma sanayiinde 2025 ihracat rekorlarını değerlendirirken, Türkiye’nin artık sadece teknoloji takip eden değil, teknolojiye yön veren bir güç haline geldiğini müjdeledi. İlk kez canlı mühimmatla test edilen 20’li KARGU sürüsünün ardından hibrit sürü (hava-kara-deniz) konseptine odaklandıklarını belirten Güleryüz, kuantum teknolojileri alanında da stratejik bir portalın temelini attıklarını duyurdu.