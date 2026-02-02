  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapamazsın diyenlere inat: Dünyanın en pahalı 2 bitkisini üretti! Son ustalardan biri… Teknolojiye inat mesleğini yaşatıyor En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular Siyonistler bütün tuşlara basıyor! İsrail’den ABD’ye 3 İran şartı! CHP’li İzmir’de şaşırtmayan görüntü! Kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi Ankara küresel barışın anahtarı oldu! Başı sıkışan ülke, arabuluculuk için Türkiye’nin kapısını çaldı: Liste uzayıp gidiyor Bunu yapmadan önce iki kez düşünün: Çünkü 180 bin lira yetmedi! Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma sanayiinde 2025 ihracat rekorlarını değerlendirirken, Türkiye’nin artık sadece teknoloji takip eden değil, teknolojiye yön veren bir güç haline geldiğini müjdeledi. İlk kez canlı mühimmatla test edilen 20’li KARGU sürüsünün ardından hibrit sürü (hava-kara-deniz) konseptine odaklandıklarını belirten Güleryüz, kuantum teknolojileri alanında da stratejik bir portalın temelini attıklarını duyurdu.

#1
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

Savunma ve havacılık sanayisi için 2025'in ihracatta rekorların kırıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Güleryüz, "Çıta çok yükseğe çekildi. Beklenenden belki birkaç sene önce bu seviyeye gelmek belki çok düşünülmezken şu anda orayı yakaladık. Hem imzalanan yeni sözleşmelerle hem geliştirilen ürünlerle aslında gelecekte bu rakamların sektör açısından çok çok daha büyüyeceği ortada." dedi.

#3
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

STM için ihracatı olmazsa olmaz gördüklerini dile getiren Güleryüz, özellikle son 3-4 yıldır cirolarının yüzde 65'ini ihracatın oluşturduğunu ifade etti. Geçen yıl Malezya ve Portekiz sözleşmeleri kapsamında deniz tarafında çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Güleryüz, şöyle konuştu: "Ama iş geliştirme faaliyetlerimiz de çok yoğun şekilde devam ediyor. Girdiğimiz ihaleler var, takip ettiğimiz projeler var. İnşallah yakın zaman içerisinde bunların bir ya da birden fazlasını projeye döndürmek gibi bir hedefimiz var. Askeri denizcilikte o anlamda çıtamız yüksek ve başarılı olacağımız konusunda da çok eminiz ve çok yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

#4
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

İHA'ların STM'nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğuna işaret eden Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu: "İHA'larımızı ihraç ettiğimiz ülke sayısı giderek artıyor. 15'i geçmiş vaziyetteyiz. Bir diğer artı, daha önce ihracatını gerçekleştirdiğimiz ülkelerden aldıkları ürünlerle ilgili daha yüksek adetlerde talepler geliyor. Bu da aslında ürünlerimizin kalitesini ve sağlanan memnuniyeti göstermesi açısından bizleri çok mutlu ediyor. O anlamda doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Sürekli yeni teknolojiler ekleyerek, ürün portföyümüzü arttırarak ihracat konusunda çok yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

#5
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

Sürü konseptinin anti-dron sistemlerine, savunma sistemlerine karşı gündeme geldiğine işaret eden Güleryüz, STM olarak bu alanda tek bir operatör tarafından 20 tane KARGU'nun kullanıldığı ve belirlenen hedefe farklı açılardan, yönlerden saldırı yapılabildiği bir kabiliyet gösterimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

#6
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

STM olarak kendi öz kaynaklarıyla sürü konseptine yönelik çok uzun zamandır çalıştıklarını anlatan Güleryüz, şu bilgileri verdi: "Farklı zamanlarda sürü konseptimizi ve geliştirdiğimiz algoritmaların gösterimini yapmıştık ama yakın zaman içerisinde gerçekleştirilen gösterimde ilk kez bu sefer patlatmalı bir test yaptık ve oldukça başarılı oldu. Sürü geleceğin teknolojilerinden diye düşünüyoruz. Aslında insansız hava araçlarının birbirleriyle sürü olarak çalışması fazla çalışılan konular ama biz STM olarak insansız hava araçlarıyla insansız kara araçlarının sürü olarak çalışabilmesi, insansız deniz araçlarının hatta denizaltı dahi olmak üzere hibrit sürü konseptleri konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ileride çok daha farklı teknolojiler, çözümler oluşturacağız diye düşünüyoruz.

#7
Foto - Savunma devinden gövde gösterisi! Türk sürü İHA’ları hibrit teknolojiyle dünyayı örümcek ağı gibi saracak

Özellikle dost ve müttefik ülkelerle, devletimizin bize izin verdiği ölçüde ve Silahlı Kuvvetlerimizi her zaman ön planda tutarak belli teknolojileri paylaşma konusunda oldukça pozitifiz. O anlamda dost ve müttefik ülkelerde ihtiyaç duyulması kapsamında hani STM olarak hem onların ihtiyaçlarına yönelik platformlar tasarlama konusunda hem de mevcut platformlarımızın ihraç edilmesi konusunda yaklaşımımız her zaman pozitif. Sürü konseptinin de benzer şekilde ihracatını gerçekleştirmek konusunda beklentimiz yüksek diyebilirim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?
Gündem

Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?" başlıklı yazısı...
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
Gündem

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23