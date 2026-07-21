Savunma alanında yaptığı çıkışlar gündem olan Eray Güçlüer isyan etti: 300 milyon doları iç ettiler
Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, AHBAP ve Haluk Levent soruşturmasıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
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Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, AHBAP ve Haluk Levent soruşturmasıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
TVNET canlı yayınına katılan Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürecin yalnızca bir yolsuzluk iddiası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Güçlüer, bunun daha kapsamlı bir yapı olduğunu öne sürdü. Güçlüer, "organize bir 5. kol faaliyeti" iddiasında bulunarak, deprem döneminde ortaya çıkan bazı söylem ve kampanyaların dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Deprem sürecinde bazı kişi ve yapıların kamuoyunda öne çıkarıldığını iddia eden Güçlüer, uluslararası medya kuruluşlarında yer alan bazı listelere de değindi. Haluk Levent'in geçmişte Time dergisinde yer almasını eleştiren Güçlüer, şu ifadeleri kullandı: "Time dergisinde bile dünyanın en çok güvenilen 100 isminin arasına listeye girmiş. Kim bunu listeye sokuyor? Time dergisine girmek bu kadar kolay mı? Aslında tam olarak o yüzden güvenmemek lazımdı."
Güçlüer, uluslararası platformlarda oluşturulan itibarın her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini savunarak şöyle devam etti: "O derginin sahipleri kimse, bu algı yönetimini onlar yapıyor, bu ve tayfasını onlar parlatıyor."
6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlara da değinen Güçlüer, özellikle devlet kurumlarının çalışmalarının gölgelenmeye çalışıldığını öne sürdü. Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunun esas alınması gerektiğini savunan Güçlüer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Deprem olduğu zaman çıkıp 'Devlet yok, devlet hiçbir şey yapmıyor' diye sistematik bir propaganda başlattılar. Oysa o dönem devletimiz büyük bir seferberlik icra ediyordu ve iki günde bölgeye 150 bin personel gönderildi."
Hatay'da yayılan baraj patlama iddialarına da değinen Güçlüer, bu tür yanlış bilgilerin bölgede paniğe neden olduğunu söyledi: "Hatay'da 'Baraj çatladı, patlamak üzere' diye yalan bir ihbar yaydılar. Ben Hataylıyım; o yalan yüzünden bölgeye 3 gün müdahale edilemedi, herkes panikle kaçıştı."
Güçlüer, toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Benim güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre, toplam iç ettikleri para 300 milyon dolar. Yani bugünün parasıyla yaklaşık 15 milyar Türk Lirasına tekabül ediyor."
Yardımların vatandaşların büyük fedakarlıklarıyla toplandığını belirten Güçlüer, "Milletimizin Allah rızası için, fedakarlıkla verdiği paralar" diyerek bu kaynakların kullanımına ilişkin eleştiriler yöneltti.
Güçlüer ayrıca, bazı yardım kuruluşlarının uzun yıllardır sessiz ve düzenli şekilde çalıştığını belirterek, tartışma konusu olan yapıların zaman içerisinde kamuoyu nezdinde farklı bir konuma taşındığını savundu. (YENİ ŞAFAK)
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