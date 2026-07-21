Savunma alanında yaptığı çıkışlar gündem olan Eray Güçlüer isyan etti: 300 milyon doları iç ettiler

Deprem sürecinde bazı kişi ve yapıların kamuoyunda öne çıkarıldığını iddia eden Güçlüer, uluslararası medya kuruluşlarında yer alan bazı listelere de değindi. Haluk Levent'in geçmişte Time dergisinde yer almasını eleştiren Güçlüer, şu ifadeleri kullandı: "Time dergisinde bile dünyanın en çok güvenilen 100 isminin arasına listeye girmiş. Kim bunu listeye sokuyor? Time dergisine girmek bu kadar kolay mı? Aslında tam olarak o yüzden güvenmemek lazımdı."