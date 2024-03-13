2024-03-13 13:29:41 Save the Children: Gazzeli çocuklar ölüm korkusuyla karşı karşıya... Uluslararası yardım kuruluşundan dünyaya çağrı... Gazzeli çocuklar akıl sağlıklarını kaybediyor
Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children hazırladığı Gazze raporunda dünyaya çağrıda bulunarak önemli uyarılarda bulundu. Dünya genelinde 116 ülkede faaliyet gösteren kuruluş, psikolojik yıkıma uğrayan çocukların ölüm korkusuyla yaşadığını ve akıl sağlıklarını kaybetmekle karşı karşıya olduğunu duyurarak acil olarak savaşın son bulması için yapılması gerekenleri sıraladı.