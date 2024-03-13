Save the Children: Gazzeli çocuklar ölüm korkusuyla karşı karşıya... Uluslararası yardım kuruluşundan dünyaya çağrı... Gazzeli çocuklar akıl sağlıklarını kaybediyor

ÇOCUKLAR DA DAHİL TÜM REHİNELER KOŞULSUZ OLARAK DERHAL SERBEST BIRAKILMALI: Acil ve kesin bir ateşkes kabul edilmelidir. Çocuklar da dahil olmak üzere tüm rehineler koşulsuz olarak ve derhal serbest bırakılmalıdır. Acil ve kesin bir ateşkes sağlamak için diplomatik ve siyasi baskı araçları da dahil olmak üzere mümkün olan her adım atılmalıdır.