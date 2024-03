Save the Children: Gazzeli çocuklar ölüm korkusuyla karşı karşıya... Uluslararası yardım kuruluşundan dünyaya çağrı... Gazzeli çocuklar akıl sağlıklarını kaybediyor

ÇOCUKLAR ÖLÜM KORKUSU İLE KARŞI KARŞIYA: Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Gazze’de 158 gündür süren savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Gazze’deki çocukların kuşatma altındaki hayatlarından başka bir hayat bilmediği ve her geçen gün umutlarının tükendiği ifade edildi. Çocukların 7 Ekim’den önceki zorlu yaşamlarında bile yine içlerinde mutluluk ve çocuksu duygularının eksilmediği vurgulanırken şu an içlerinde bulundukları durumda akıl sağlıklarını kaybettikleri ve ölüm korkusu ile karşı karşıya oldukları belirtildi.