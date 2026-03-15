Adana kebap tarifi; hem lezzetli hem de daha kolay! En iyi kebap.... Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık üç kat arttı... Devam ediyor bu hastalık! Gençler arasında yayılmaya başladı: İnsan sağlığını tehdit ediyor! Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin... Çok kritik bir süreçti... Lang Cim-Bom'la Napoli dönemini şimdiden geçti Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti Savaş sürerken, İran'dan sürpriz bir ABD açıklaması geldi... Ortalık karışacak! Savaş ekonomiye yarar mı? Trump'ın şahlanışı fena çuvalladı! ABD'de sıcak gelişmeler yaşanabilir Bu mesaja sakın cevap vermeyin: Bütün paranız buharlaşabilir!
Savaş sürerken, İran'dan sürpriz bir ABD açıklaması geldi... Ortalık karışacak!
Savaş sürerken, İran'dan sürpriz bir ABD açıklaması geldi... Ortalık karışacak!

Savaşın yıkımı hızla sürerken, İran cephesinden sürpriz bir açıklama daha geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi.

El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail'e karşı savaşı ve mevcut durumu değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Erakçi,"Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır.

Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Erakçi, şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı.

Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen "Lucas" adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür.

Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Erakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Doğru Karar

Her ABD-İsrail kurumu ve kişileri hedef alınmalıdır.
