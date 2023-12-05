Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

Chery, Kuzey Amerika, Avrupa ve Şanghay'da 6 büyük Ar-Ge merkezi kurdu. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülkede ve bölgede faaliyet gösteren Chery, toplamda 12 milyonun üzerinde küresel otomobil kullanıcısına sahip. Chery, Çinli markaların binek otomobil ihracatında 20 yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor. Chery Group, Ocak 2023'ten Ekim 2023'e kadar toplam 1.453.550 otomobil sattı. Chery markası çevre dostu ve düşük karbonlu ürün stratejisine bağlı kalarak, yeni enerji, akıllı bağlantı, paylaşımlı seyahat, platform ve ekoloji ve diğer yeni çözümleri hızlandırıyor. Chery ayrıca, SASAC (Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu) ve CICG (Çin Uluslararası İletişim Grubu) tarafından üst üste yapılan beş seçimde “En İyi 20 Denizaşırı İmaj Kuruluşu” unvanını aldı. Bunun dışında Chery, Kantar BrandZ En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucu 2023 raporunda, otomotiv kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Ayrıca J.D. Power tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı çeşitli otomotiv endeks araştırmalarına göre Chery, Çin'in yerli markaları arasında IQS'de (İlk Kalite Araştırması) en üst sırada yer alıyor. Ayrıca TIGGO 8, TIGGO 7 ve TIGGO 4'ten oluşan araç serileri de kendi segmentlerinde birincilik elde etti.