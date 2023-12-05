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Otomotiv
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Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

2023-12-05 11:54:32
Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Pazara sunduğu 3 farklı SUV modeliyle Türk tüketicisinin takdirini kazanan Chery, gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor.

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Foto - Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan Chery, yüksek teknolojilere sahip yenilikçi modelleriyle kazandırmaya devam ediyor. Kısa zamanda dünyada olduğu gibi Türk tüketicisinin de büyük takdirini kazanan Chery, aralık ayında devreye aldığı yeni kampanyasıyla müşterilerine süper hediyeler kazanma imkânı tanıyor. Chery’nin başlattığı yıl sonu kampanyasında, 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi’ni ve modern metropol Şanghay’ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery'nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler. Kampanya süresince her 10 günde bir çekiliş yapılacak ve ardından kazananlar açıklanacak.

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Foto - Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

Chery, mart ayında pazara sunduğu üç SUV modeli; TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 ile Türkiye otomotiv pazarına hızlı bir giriş yaptı. Chery modelleri üstün kalite seviyesi ve kapsamlı teknolojik donanımlarıyla tüketicilerin beğenisini kazandı. Bir Chery modeli ile test sürüşüne katılan herkes, bunun paranın karşılığını en iyi şekilde verdiği görüşünde birleşiyor. Üstün kalitesi ve rekabetçi fiyat seviyesiyle Chery, ağustos ayında binek otomobil pazarında satış açısından ikinci sırada yer aldı ve şu ana kadar toplam 35 bini aşkın satış adedine ulaştı. Chery’nin Türkiye pazarındaki başarısı, markanın son 20 yılda kaydettiği gelişim ve ilerlemenin sonucunda ortaya çıktı. Temel stratejisi bağımsız inovasyon olan Chery, teknoloji Ar-Ge’sini esas alan bir ürün inovasyon sistemi kurarak küresel tüketicilere yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunmaya devam ediyor.

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Foto - Satış rekorları kıran o markadan görülmemiş kampanya! Çin Seddi’ne götürüyor!

Chery, Kuzey Amerika, Avrupa ve Şanghay'da 6 büyük Ar-Ge merkezi kurdu. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülkede ve bölgede faaliyet gösteren Chery, toplamda 12 milyonun üzerinde küresel otomobil kullanıcısına sahip. Chery, Çinli markaların binek otomobil ihracatında 20 yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor. Chery Group, Ocak 2023'ten Ekim 2023'e kadar toplam 1.453.550 otomobil sattı. Chery markası çevre dostu ve düşük karbonlu ürün stratejisine bağlı kalarak, yeni enerji, akıllı bağlantı, paylaşımlı seyahat, platform ve ekoloji ve diğer yeni çözümleri hızlandırıyor. Chery ayrıca, SASAC (Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu) ve CICG (Çin Uluslararası İletişim Grubu) tarafından üst üste yapılan beş seçimde “En İyi 20 Denizaşırı İmaj Kuruluşu” unvanını aldı. Bunun dışında Chery, Kantar BrandZ En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucu 2023 raporunda, otomotiv kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Ayrıca J.D. Power tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı çeşitli otomotiv endeks araştırmalarına göre Chery, Çin'in yerli markaları arasında IQS'de (İlk Kalite Araştırması) en üst sırada yer alıyor. Ayrıca TIGGO 8, TIGGO 7 ve TIGGO 4'ten oluşan araç serileri de kendi segmentlerinde birincilik elde etti.

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