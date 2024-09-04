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Yaşam
10
Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

2024-09-04 18:59:51
Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Dalış tutkunu bir grup, Saros Körfezinde dalış yapıp batık gemiyi görüntüledi.

#1
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Edirne’nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi.

#2
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Sualtı Tarih Müzesi çalışmaları kapsamında Saros Körfezi açıklarında 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor.

#4
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor.

#5
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.

#6
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor.

#7
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor.

#8
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor" dedi.

#9
Foto - Saros Körfezi'ndeki batık gemi böyle görüntülendi

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