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Sağlık
18
Sarı yiyeceklerden gelen şifa

2022-02-06 03:38:54
Sarı yiyeceklerden gelen şifa

C vitamini bakımından zengin olmasıyla bilinen sarı yiyecekler tam bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Yediğiniz yiyeceklerin renklerine göre vücuda sağladığı farklılıkları daha önce duymuşsunuzdur. Kimisi kansere karşı koruyuculuğu ile kimisi ise kan yapıcı özelliğiyle beslenme rutinlerinin bir parçası haline geliyor.

Yediğiniz yiyeceklerin renklerine göre vücuda sağladığı farklılıkları daha önce duymuşsunuzdur. Kimisi kansere karşı koruyuculuğu ile kimisi ise kan yapıcı özelliğiyle beslenme rutinlerinin bir parçası haline geliyor.

#2
Foto - Meyveler söz konusu olduğunda, sarı sebze ve meyveler C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin oldukları için sağlığınız için daha faydalıdır. O halde lafı daha fazla uzatmadan sarı yiyecekler listesine bir göz atalım;

Meyveler söz konusu olduğunda, sarı sebze ve meyveler C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin oldukları için sağlığınız için daha faydalıdır. O halde lafı daha fazla uzatmadan sarı yiyecekler listesine bir göz atalım;

#3
Foto - 1. Muz Muz tropikal bir ödüldür. Muz çok yönlüdür, kolayca bulunur ve tüketilmesi kolaydır. Bu ucuz süper gıda, magnezyum, A vitamini, B, C ve potasyum gibi sağlığa faydalı birçok besine sahiptir. Unutmamak gerekir ki, muz bağırsak dostu bir meyvedir ve aslında, besinler açısından zengindir, enerjiyle doludur, sizi daha uzun süre tok tuttuğu ve açlığı giderdiği için kilo vermeye yardımcı olabilir; bunların tümü kilo kaybına neden olabilir.

1. Muz Muz tropikal bir ödüldür. Muz çok yönlüdür, kolayca bulunur ve tüketilmesi kolaydır. Bu ucuz süper gıda, magnezyum, A vitamini, B, C ve potasyum gibi sağlığa faydalı birçok besine sahiptir. Unutmamak gerekir ki, muz bağırsak dostu bir meyvedir ve aslında, besinler açısından zengindir, enerjiyle doludur, sizi daha uzun süre tok tuttuğu ve açlığı giderdiği için kilo vermeye yardımcı olabilir; bunların tümü kilo kaybına neden olabilir.

#4
Foto - 2. Mango Mangoların sadece tadı değil, aynı zamanda size sunacağı çok sayıda sağlık yararı vardır. C vitamini ve antioksidanlar, potasyum, A vitamini, diyet lifi ve bakır açısından zengindirler.

2. Mango Mangoların sadece tadı değil, aynı zamanda size sunacağı çok sayıda sağlık yararı vardır. C vitamini ve antioksidanlar, potasyum, A vitamini, diyet lifi ve bakır açısından zengindirler.

#5
Foto - Mango ayrıca, kilo vermek için harika ve hatta cildiniz ve saçınız için harikadır.

Mango ayrıca, kilo vermek için harika ve hatta cildiniz ve saçınız için harikadır.

#6
Foto - 3. Sarı elma Elmalar genellikle kalorileri düşük ve lifleri yüksektir, sarı elmalar da farklı değildir.

3. Sarı elma Elmalar genellikle kalorileri düşük ve lifleri yüksektir, sarı elmalar da farklı değildir.

#7
Foto - Ve bu yüzden kilo vermeyi desteklerler. Flavonoidlerin varlığı nedeniyle sarı elmalar kansere, özellikle de akciğer kanserine karşı savaşmaya yardımcı olur.

Ve bu yüzden kilo vermeyi desteklerler. Flavonoidlerin varlığı nedeniyle sarı elmalar kansere, özellikle de akciğer kanserine karşı savaşmaya yardımcı olur.

#8
Foto - 4. Armut Armutlar sulu ve tatlıdır. Genellikle yıl boyunca pazarlarda bulunurlar.

4. Armut Armutlar sulu ve tatlıdır. Genellikle yıl boyunca pazarlarda bulunurlar.

#9
Foto - Harika bir C vitamini, bakır ve lif kaynağı olan armut, harika bir enerji kaynağıdır ve osteoporoz ve kalp hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli sağlık hastalıklarına karşı savaşabilir.

Harika bir C vitamini, bakır ve lif kaynağı olan armut, harika bir enerji kaynağıdır ve osteoporoz ve kalp hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli sağlık hastalıklarına karşı savaşabilir.

#10
Foto - 5. Papaya Papaya, C ve A vitamini açısından zengin, düşük kalorili, sulu bir meyvedir. Astım önleme ve hatta kanser önleyici özellikler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahiptir.

5. Papaya Papaya, C ve A vitamini açısından zengin, düşük kalorili, sulu bir meyvedir. Astım önleme ve hatta kanser önleyici özellikler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahiptir.

#11
Foto - Papaya ayrıca iyi bir folat, A vitamini, magnezyum, bakır, pantotenik asit, lif ve göz sağlığında koruyucu rol oynadığı düşünülen güçlü antioksidanlar kaynağıdır.

Papaya ayrıca iyi bir folat, A vitamini, magnezyum, bakır, pantotenik asit, lif ve göz sağlığında koruyucu rol oynadığı düşünülen güçlü antioksidanlar kaynağıdır.

#12
Foto - 6. Limon Birçoğumuz limon suyunu kilo vermek veya metabolizma seviyemizi artırmak için kullanıyoruz. Bu yüzden çoğumuz kilo vermeye yardımcı olduğu gerçeğinin farkındayız.

6. Limon Birçoğumuz limon suyunu kilo vermek veya metabolizma seviyemizi artırmak için kullanıyoruz. Bu yüzden çoğumuz kilo vermeye yardımcı olduğu gerçeğinin farkındayız.

#13
Foto - Bunun dışında limon, vücudunuzdaki toksinleri atmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve sindirime büyük ölçüde yardımcı olan C vitamini besinlerinin bir güç merkezidir. Kabuklarını atmayın, çünkü antioksidanlar açısından da zengindir ve çok yüksek C vitamini düzeyine sahiptir.

Bunun dışında limon, vücudunuzdaki toksinleri atmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve sindirime büyük ölçüde yardımcı olan C vitamini besinlerinin bir güç merkezidir. Kabuklarını atmayın, çünkü antioksidanlar açısından da zengindir ve çok yüksek C vitamini düzeyine sahiptir.

#14
Foto - 7. Ananas Ananas tipik olarak sarı-altın rengindedir. Hidrasyon ve doğal şeker enerjisi için iyi bir su kaynağıdır. Ananas, iştahınızı azaltan ve aşırı yemenizi önleyen iyi miktarda magnezyum, potasyum, çözünür ve çözünmez lif içerir.

7. Ananas Ananas tipik olarak sarı-altın rengindedir. Hidrasyon ve doğal şeker enerjisi için iyi bir su kaynağıdır. Ananas, iştahınızı azaltan ve aşırı yemenizi önleyen iyi miktarda magnezyum, potasyum, çözünür ve çözünmez lif içerir.

#15
Foto - Bununla birlikte, cilt için çeşitli faydalar sağlayabilecek antioksidanlarla doludur.

Bununla birlikte, cilt için çeşitli faydalar sağlayabilecek antioksidanlarla doludur.

#16
Foto - . Sarı biber Yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı dolmalık biber, biber veya kırmızı biber ailesine aittir. Hepsi farklı tatlar ve besin değerleridir.

. Sarı biber Yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı dolmalık biber, biber veya kırmızı biber ailesine aittir. Hepsi farklı tatlar ve besin değerleridir.

#17
Foto - Sarı biber, yeşil olanlardan daha tatlı ve daha az acıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücudunuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirmeye yardımcı olabilecek yüksek C vitamini içerir. Bununla birlikte diyet lifi, protein, kalsiyum, folat, potasyum, fosfor ve karbonhidrat içerir.

Sarı biber, yeşil olanlardan daha tatlı ve daha az acıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücudunuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirmeye yardımcı olabilecek yüksek C vitamini içerir. Bununla birlikte diyet lifi, protein, kalsiyum, folat, potasyum, fosfor ve karbonhidrat içerir.

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