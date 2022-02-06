Sarı yiyeceklerden gelen şifa

1. Muz Muz tropikal bir ödüldür. Muz çok yönlüdür, kolayca bulunur ve tüketilmesi kolaydır. Bu ucuz süper gıda, magnezyum, A vitamini, B, C ve potasyum gibi sağlığa faydalı birçok besine sahiptir. Unutmamak gerekir ki, muz bağırsak dostu bir meyvedir ve aslında, besinler açısından zengindir, enerjiyle doludur, sizi daha uzun süre tok tuttuğu ve açlığı giderdiği için kilo vermeye yardımcı olabilir; bunların tümü kilo kaybına neden olabilir.