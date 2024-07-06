Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

Sarıyer'de bir şahıs, saplantı aşık olduğu bir kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Kadının gittiği sürücü kursunda şahsın kendisine bulunduğu eğitim teklifini reddetmesi sonrası peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve kendisinin de polis olduğunu iddia eden şahıs, yalan söylediği de ortaya çıkınca tutuklandı. Sarıyer Yeniköy'de geçtiğimiz ay saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda evinde oturan ve makam şoförlüğü yapan Muzaffer Ç., birkaç el silah sesi duydu. Dışarı çıktığında ise 34 K 5007 plakalı aracına kurşun isabet ettiğini ve yerde boş kovanları gördü. Olayın ardından adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada ateş açan şahsın siyah plakasız bir motosikletle daha önce de bölgede gezindiği tespit edilen Muhammet D. (31) olduğunu belirledi.