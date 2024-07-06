  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

2024-07-06 10:16:38
Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

Sarıyer'de bir şahıs, saplantı aşık olduğu bir kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Kadının gittiği sürücü kursunda şahsın kendisine bulunduğu eğitim teklifini reddetmesi sonrası peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve kendisinin de polis olduğunu iddia eden şahıs, yalan söylediği de ortaya çıkınca tutuklandı. Sarıyer Yeniköy'de geçtiğimiz ay saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda evinde oturan ve makam şoförlüğü yapan Muzaffer Ç., birkaç el silah sesi duydu. Dışarı çıktığında ise 34 K 5007 plakalı aracına kurşun isabet ettiğini ve yerde boş kovanları gördü. Olayın ardından adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada ateş açan şahsın siyah plakasız bir motosikletle daha önce de bölgede gezindiği tespit edilen Muhammet D. (31) olduğunu belirledi.

#1
Foto - Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

Polise “polisim” diyen şahsın oyununu polis bozdu Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıtıp, TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü C Büroda ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını iddia etti. Şahsın kimliğini araştıran ekipler polis olmadığını, sadece insanları korkutmak için kendini polis tanıttığı ortaya çıkarttı. Saldırının ardında saplantılı aşk çıktı Gözaltına alınan Muhammet D.'yi aracı kurşunlanan adamın eşi Funda Ç. tanıdı. Funda Ç. ifadesinde, Muhammet D.'yi sürücü kursundan tanıdığını, sürücü kursuna gittiği zamanlarda D.'nin yanına gelerek özel ders teklifinde bulunduğunu, ancak teklifini kabul etmediğini söyledi.

#2
Foto - Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

Funda Ç. ifadesinin devamında D.'nin kendisini telefonla arayarak para istediğini, vermeyince de tehdit ve hakarette bulunduğunu, takıntılı olduğunu düşündüğü D.'nün yüzünden telefon numarasını değiştirdiğini belirtti. “Dışarıdan silah sesleri duydum” Evindeyken silah sesleri duyduğunu söyleyen Sabire Çiftçi, “Ben evdeydim. Dışarıdan bir ses duydum. Aşağıda da polisler var. Orada bir şey var zannettim. Dışarı çıkıp bakmadım. Olaydan haberim yok. Ben 2 el ateş sesi duydum. Ben polisler zannettim” diye konuştu.

#3
Foto - Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

Saplantılı aşık tutuklandı Öte yandan emniyete işlemleri tamamlanan Muhammet D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “mala zarar verme” ve “tehdit-hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü
Medya

Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü

HALK TV ekranlarına çıkan birkaç şahıs canlı yayında A Milli takımımızın 2. gol haberini alınca, suratları birden düştü.

TÜİK açıkladı: İşçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73!
Ekonomi

TÜİK açıkladı: İşçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, TÜİK açıkladığı haziran ayı enflasyon ve..
Merih Demiral’in yerine Milli Takımda oynayacak isim belli oldu!
Sosyal Medya

Merih Demiral’in yerine Milli Takımda oynayacak isim belli oldu!

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 ma..
Yokluk açlık edebiyatı yapan CHP’li Ağbaba’nın terliği 10 bin TL
Gündem

Yokluk açlık edebiyatı yapan CHP’li Ağbaba’nın terliği 10 bin TL

TBMM Genel Kurulu'nda kendini dar gelirlinin savunucusu gibi gösteren CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklat..
Çelik kanatlar izleyenleri mest etti
Gündem

Çelik kanatlar izleyenleri mest etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti...
Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor! Dut kürü nedir, ne işe yarar?
Kadın - Aile

Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor! Dut kürü nedir, ne işe yarar?

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. yaz dönemi yoğun ilgiyle alınan dut için iyi ki varsın d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23