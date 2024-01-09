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Spor
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Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

2024-01-09 22:05:25
Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

Beşiktaş ertelenen maçta Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

#1
Foto - Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı golle 1-0 öne geçti.

#2
Foto - Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.

#3
Foto - Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükememel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

#4
Foto - Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı ve Kara Kartal 3 puanın sahibi oldu.

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