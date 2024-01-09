Santos uğurlu geldi! Beşiktaş'tan gol şov

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Beşiktaş ertelenen maçta Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Beşiktaş ertelenen maçta Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.
İlk yarının son anlarında sahneye çıkan yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükememel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı ve Kara Kartal 3 puanın sahibi oldu.
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