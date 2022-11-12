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Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi

2022-11-12 19:28:49
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresine meydana geldi.

#1
Foto - Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi

Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan M.B. (75) idaresindeki 01 BRF 07 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

#2
Foto - Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte N.B. (60), M.S. (86), E.K.(55) ve P.B. (71) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır istikametindeki karayolu bir süre trafiğe kapandı.

#3
Foto - Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi

Aracın karayolundan çekilmesiyle, karayolu tekrardan trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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