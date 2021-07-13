2021-07-13 04:41:35 Şanlıurfa’da serinleten uygulama
Şanlıurfa’da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle kavurucu sıcaktan kurtuluyor.
Şanlıurfa’da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle kavurucu sıcaktan kurtuluyor.
Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların durakta otobüs beklerken de sıcaktan etkilenmemeleri için “Buharlı serinletme” uygulamasını başlattı.
Uygulama kapsamında otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor.
Büyük vantilatörün de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor.
Duraklarda buharlı serinletme yöntemi ile serinleyen vatandaşlar, tam çözüm olmasa da bir nebze serinlediklerini belirterek, teşekkür etti.
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