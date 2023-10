Saniyeler içinde tespit ediyor! Türk bilim adamlarından müthiş icat

BU ÖZELLİKTEKİ SENSÖR DÜNYADA İLK İnsan burnunun kokuyu algılama aşamasına gelmeden de etteki bozulmanın başlamış olabileceğine ve sensörün bu hassasiyette ölçüm yapabildiğine dikkat çeken Dr. İstif, bu konseptin de bazı özellikleriyle dünyada ilk olduğunu kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz etteki kokuyu algılıyorsunuz ama bu maalesef siz eti alıp evinize götürdüğünüz süreçte oluyor. Yani paketin kapağını açtıktan sonra kokuyu algılayabiliyorsunuz. Fakat market rafında herhangi bir bilgi edinemiyorsunuz. Ayrıca bazen gıda kokusunu siz algılayamadan önce de aslında gıda bozulmuş olabiliyor. Sensör bu hassasiyette olduğu için bozulmanın daha başlangıcı itibarıyla bunu algılayabiliyor. Burada sensörün en önemli noktası, geliştirilen konsept bu alanda ilk defa gerçekleştiriliyor. Çünkü şu ana kadar çalışılan sensörlerden farklı olarak mobil telefonda bir uygulama ile gıdanın ne durumda olduğunu anında görebiliyorsunuz. Ayrıca elektronik mekanizması da literatürde ilk kez yer aldı." “ET ÜRETİCİLERİ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ OLABİLİR" Sensörün şimdilik proteince zengin gıdalarda yani özellikle et, tavuk veya balık gibi gıdaların durumu hakkında bilgi verebilecek kapasitede olduğunu, ileriki dönemlerde başka gıdalar için de geliştirilebileceğini kaydeden Dr. İstif, sözlerini şöyle noktaladı: “Et ürünlerinde soğuk zincirin bozulmaması gerekliliği var. Nakliye sırasında gerçekleşen olumsuz koşullardan son tüketicinin haberi olmuyor. Sensörün asıl amacı siz eti alıp eve gelmeden önce, daha raftayken bilgi edinebilmek. Telefonunuzu yaklaştırınca durumu anında görebileceksiniz. Bu şekilde hem gıda israfının önüne geçilmiş olunuyor, hem de kişi bozuk gıdayı tüketmemiş oluyor. Sensör pakete entegre edilecek ve bu, market rafında durduğu sürece sadece uygulamayı yükleyip telefonunuzu ürüne yaklaştırıp durumu görebileceksiniz. Zincir marketler veya et üreticileri için oldukça önemli bir bilgi sağlayabilir bu sistem. Çünkü aslında nakliye sırasında çok büyük harcamalar oluyor. Eğer et bozuksa, nakliyeye çıkmadan önce bilindiğinde çok büyük tasarruf etmiş oluyorlar. Önceliğimiz et türevleri oldu, çünkü tüketilen bozuk et ürünleri, ciddi sindirim sistemi hastalıklarına yol açıyor ve ölümlere neden olabiliyor."