2023-09-13 11:06:11 Saniyeler içinde mamayı böyle çaldı
Hatay'da bir kadın, kaşla göz arasında marketten bebek maması çaldı.
Yarışmaya katılmak için öyle bir şey yaptı ki... Şimdi hastane hastane dolaşıyor! Gaza gelmiş! Ne yaptın sen be Serkan
Hatay'da bir kadın, kaşla göz arasında marketten bebek maması çaldı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesinde bir markette yaşandı. Market çalışanları kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, birlikte markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığını fark etti. Market çalışanları bu durumun üzerine karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23