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Yaşam
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Saniyeler içinde mamayı böyle çaldı

2023-09-13 11:06:11
Saniyeler içinde mamayı böyle çaldı

Hatay'da bir kadın, kaşla göz arasında marketten bebek maması çaldı.

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Foto - Saniyeler içinde mamayı böyle çaldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Foto - Saniyeler içinde mamayı böyle çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesinde bir markette yaşandı. Market çalışanları kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, birlikte markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığını fark etti. Market çalışanları bu durumun üzerine karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

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