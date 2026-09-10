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Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

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Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

Donald Trump’ın 3 Kasım’daki Kongre ara seçimleri için açıkladığı ödeme planı ABD’de geniş yankı uyandırdı. Cumhuriyetçilerin zaferi halinde yetişkinlere verileceği söylenen 5 bin doların bütçeye 1,2 trilyon dolardan fazla yük getirebileceği belirtiliyor.

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Foto - Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

ABD’de ara seçimlere haftalar kala Donald Trump’ın açıkladığı 5 bin dolarlık ödeme vaadi siyasetin yeni tartışma başlığı oldu. Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu kazanması şartına bağlanan plan bir kesimden destek görürken, bazı analistler maliyeti ve yasal boyutu üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Trump'ın Texas'ta yapılan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada ise olumlu şekilde değerlendirildi. Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa neden olacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceği yaklaşımını öne çıkardı. Bazı analistler ise bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu belirtti. Sosyal medyada çıkan tartışmalarda da birçok kullanıcı, Trump'ın vaadinin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde bunun ortalama ABD'liler için önemli bir ekonomik katkı anlamına geleceğini savundu.

#2
Foto - Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

ABD Başkanı Trump, dün Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı. Trump, söz konusu ödemeyi, şirketlerin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetmişti.

#3
Foto - Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz. ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl düzenlenen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

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Foto - Sandığı kazanırsa her yetişkine 5 bin dolar! Trump’ın vaadi ABD’yi karıştırdı

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor. ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.

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