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Teknoloji-Bilişim
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Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

2024-08-17 20:51:51
Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

Otomobil seçiminde en az sorun çıkaran markalar daha çok tercih ediliyor. İşte en az sorun çıkartan 5 otomobil markası.

#1
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

Türkiye’de her geçen gün artan kur ve vergi oranları sebebiyle otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. Tabi konu sadece otomobili almakla bitmiyor.

#2
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

Bir de otomobili yürütme maliyeti olarak adlandırdığımız maliyetler var. İşte sizin için bu masrafların en az olduğu, sanayiye en az uğrayan otomobil markalarını listeledik. İşte en az bozulan otomobil markaları listesinin detayları…

#3
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

Birazdan paylaşacağımız 5 otomobil markası dünya çapında en az arızalanan ilk 5 markayı temsil etmekte. Konuyla ilgili araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nden CarMD araştırma şirketi yaptı. İşte CarMD’ye göre en az bozulan 5 otomobil markası.

#4
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

1- Mazda Listemize bir Japon markası ile başlıyoruz. Aslında listenin geri kalanında da Japon markaları yer almakta. Japon otomobil pazarının en büyük markaları arasında yer alan Mazda, CarMD tarafından hazırlanan en az bozulan otomobiller listesinde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki satışlarını bitiren Mazda üzücü bir ayrılık yapmış olsa da yedek parça ve servis hizmetini önümüzdeki 10 yıl boyunca devam ettirecek.

#5
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

2- Toyota Listenin ikinci sırasında da yine bir Japon markası yer alıyor. Özellikle Türk sanayisinde “trigeri kayış değil zincir” şeklinde tanınan Toyota motor ve şanzıman konusundaki dayanıklılığı ile bilinmekte. Toyota otomatik şanzımanlarındaki vites aralıkları gibi sebeplerle spor kullanımda kullanıcılarını tam olarak memnun edemese de sağlamlık konusunda “hakkını vermek” deyimi hak ediyor.

#6
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

3- Acura Türkiye’de çok bilinmeyen bir Japon markası ile listemize devam ediyoruz. Japon üretici Acura 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong için ürettiği lük otomobilleri ile öne çıkmaktadır. Bir nevi Lexus rakibi diyebiliriz. Acura marka otomobiller dünya genelinde diğer markalar kadar popüler olmasa da en az bozulan otomobiller listesinde 3. sırada kendine yer buldu.

#7
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

4- Hyundai Japonların arasında kendine yer bulan Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Türkiye’de de belirli bir popüleriteye ulaşan Hyundai satış rakamları konusunda da Nisan 2023 listesinde iyi bir sıraya sahip. Geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemin ardından marka duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu.

#8
Foto - Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

5- Honda Türkiye’de modifiyeyi popülerleştiren bir marka ile devam ediyoruz. Japon üretici Honda’da listemizin 5. sırasında kendine yer buluyor. Ülkemizde oldukça popüler olan Honda 7’den 70’e birçok kullanıcının tercihi olmakta. En az bozulanlar listesinde de kendine 5. sırada yer buldu.

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