Sanayiye yolu düşmeyen 5 otomobil markası

3- Acura Türkiye’de çok bilinmeyen bir Japon markası ile listemize devam ediyoruz. Japon üretici Acura 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong için ürettiği lük otomobilleri ile öne çıkmaktadır. Bir nevi Lexus rakibi diyebiliriz. Acura marka otomobiller dünya genelinde diğer markalar kadar popüler olmasa da en az bozulan otomobiller listesinde 3. sırada kendine yer buldu.