“Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu testlerin hepsi ülkemizde yapılabilecek”

Özellikle koronavirüs salgınıyla hız kazanan dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin, kuşkusuz iş modellerinde de büyük değişimleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Kacır, TSE'nin, "ikiz dönüşüm" olarak adlandırılan bu dönüşümle, işletmelerin ihtiyaç duyduğu test, belgelendirme ve sertifikasyon hizmetlerini sunmaya devam ettiğini aktardı. Kacır, TSE'nin, veri merkezlerinin tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve siber güvenlikte belgelendirme faaliyetlerine başladığını dile getirerek, "Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde belgelendirme ve otonom araçlar ile hidrojen yakıtlı araçlar için test ve sertifikasyon altyapısı kurma çalışmalarını TSE sürdürüyor. Yeşil dönüşümde önemli bir adım olan Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi de TSE tarafından hayata geçirildi. Bu faaliyetlerin yanında sera gazı emisyonlarının hesaplanması, karbon ayak izi, su ayak izi, yaşam döngüsü analizi, sektör bazlı karbondioksit yakalama teknolojileri gibi faaliyetlerle TSE yeşil dönüşüm standartlarını da yayımladı." dedi. Türkiye'nin enerji açığının kapatılmasında önemli bir adım olan nükleer enerjide de TSE'nin önemli görevler üstlendiğini anlatan Kacır, şunları kaydetti: "Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) kritik ekipmanların imalatı ile saha ve montaj faaliyetleri süreçlerinde teknik destek kuruluşu olarak hizmet verdi. Buradaki kazanımlarıyla Akkuyu Projesi'nde yapı denetim işleri yürütüldü. Önümüzdeki dönemde TSE, nükleer enerji alanında yeni pazarlara giriş yapacak ve daha etkin rol üstlenecek. 70 yıllık birikim ve tecrübesiyle TSE, hem bölgemizdeki ülkelere hem de İslam dünyasına standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında hizmet sağlıyor, liderlik ediyor. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartları kapsamında, helal gıda, helal kozmetik ürünleri, helal turizm gibi başlıklarda helal belgelendirme hizmetleri sunuyor. Yurt dışına ihracatta teknik engellerin önüne geçmek, ihracatçılarımızın zaman ve maliyet kaybını minimum seviyeye indirmek adına, başta Körfez ülkeleri olmak üzere ihracatımızın güçlü olduğu ülkelerde farklı alanlarda TSE, test ve belgelendirme faaliyetleri yürütüyor. Böylesine kritik görevler yürüten, görev ve sorumluluğu geniş bir yelpazede bulunan enstitümüzün gelecekte çok daha başarılı çalışmalar yürüteceğinden, bizlerin de enstitümüzün her zaman yanında olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." Bakan Kacır, Türkiye'nin 11 il, 17 farklı merkezinde kurulu 23 deney, 3 kalibrasyon ve 184 ihtisas laboratuvarıyla TSE'nin, ülkenin en büyük test ve kalite hizmet ağına sahip olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde hizmete açacağımız TSE Kalite Kampüsü'müzle TSE'nin gücüne güç katacağız. Burada donatılacak son teknoloji laboratuvarlarımızda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu testlerin hepsi ülkemizde yapılabilecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza çok büyük katkılar sunacak olan TSE Kalite Kampüsü'müz, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesine yönelik ülkemize önemli kazanımlar getirecek." ifadelerini kullandı. Böylece TSE'nin, dünyada alanında en yetkin kuruluşlarından biri haline geleceğine işaret eden Kacır, "Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa standart kuruluşlarının en üst teknik yönetimi olan ve aynı zamanda üyesi olduğumuz CEN/CENELEC teknik kurullarının toplantılarına Mayıs 2024'te İstanbul'da ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.