Samsung Galaxy AI ortaya çıktı

Galaxy AI alacak? Galaxy AI yönetimi Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-Joon Choi tarafından kontrol ediliyor. Unpacked etkinliğinde konuşan Choi, yeni yapay zeka araçlarının sadece başlangıç olduğunu söyledi. Bu kapsamda Samsung’un Galaxy AI’ı katlanabilir, tablet ve giyilebilir cihazlara da sunacağını ifade etti. Galaxy S24, Galaxy AI’ın ilk yeteneklerini kazanan cihazlar oldu. Ancak özelliklerin her cihaz için uyarlanacağının altını çizdi. Bu, Galaxy AI’ın katlanabilir telefonlar ve Galaxy Tab için optimize edileceği anlamına geliyor.