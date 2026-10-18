  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor: Bunu yapmayanın kartı kapanacak! Projenin yarısı tamamlandı! Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakika olacak F-35’lerin rolü baştan aşağı değişiyor: Artık sadece savaş uçağı değil füze avcısı da olacaklar Yargıtay'dan emsal kira kararı! Damadına dava açmıştı! 3 günde büyük yükseliş! Rekor yağışlar barajlara yaradı Altın, gümüş ve dolar için çarpıcı tahminler: İslam Memiş biriktirdiği yatırım aracını açıkladı Bir dönemin minik yıldızıydı! 15 yaşına giren Çitos Efe’nin son hali şaşırttı Diyarbakır'da lezzetin sırrı sumak ekşisinde: Meftuneden duvaklı pilava 48 lezzet noktasıyla gastronomi rotası Seyahat ütüsü, boyun masaj aleti...A101 22 Ekim kataloğu yayımlandı! Dakikada 80 atım yapabilen yerli ve milli deniz topu sahneye çıktı! Mavi Vatan’ın vurucu gücü tam gaz üretimde
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla internet üzerinden şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil bir suç örgütü üyesi olduğu belirtilen kişiyle mesajlaştığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktardı.

#1
Foto - Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

14 Ekim'de Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyünde 14 yaşındaki B.T., mezun olduğu Kalkanlı Köyü İlk ve Ortaokulu'na pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Ağabeyine ait ruhsatsız tüfeği yanına alan çocuk, okula doğru yürürken ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan okul müdürü, bahçedeki öğrencileri hızla binaya alarak kapıları kapattı. Ardından bir duvarın arkasına sığındı. B.T., okulun camlarına, duvarlarına ve müdürün park halindeki aracına yaklaşık 15-20 el ateş etti. Tüfekteki fişeklerin bitmesinin ardından yakalanan çocuk gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre B.T., yaklaşık bir yıldır okuluna saldıracağını ve babasını öldürmek istediğini yakın çevresine söylüyordu.

#2
Foto - Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

Sekiz çocuklu ailenin üyelerinden biri olan B.T.'nin, geçen yıl aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki ablası H., ifadesinde kardeşinin uzun süredir saldırı düşüncesini dile getirdiğini belirtti. H., kardeşinin okulda sigara içmesinin engellenmesi nedeniyle öğretmenleriyle tartıştığını ve ailesiyle de sorunlar yaşadığını anlattı. Ablasının ifadesine göre B.T., notlarında babasını öldürmek istediğini de yazmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H., kardeşinin saldırı sırasında kendisine mesajlar gönderdiğini anlattı. H., kardeşine neden mesaj gönderdiği sorusuna, "Sinirlensin diye attım. Çünkü yaşamak istemiyorum, beni de öldürsün diye yaptım" yanıtını verdi. Kardeşinin saldırıyı kendi kararıyla gerçekleştirdiğini savunan H., olayla ilgili birlikte plan yapmadıklarını ve herhangi bir kişiden talimat almadıklarını söyledi. H., ağabeyinin silahları bulunduğunu yetkililere bildirmeyi düşündüğünü ancak şikayette bulunmadığını da ifade etti.

#3
Foto - Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

Ablanın ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise iki kardeşin internet üzerinden oynadığı oyun oldu. H., kardeşiyle birlikte "Fire Fire Max" adını verdiği bir oyun oynadıklarını belirterek, "Bu oyunda birilerini öldürüyorduk" dedi. İki kardeşin oynadığı oyunun saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ise henüz belirlenmedi. H.'nin ifadesinde, yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle mesajlaştığını ve bu kişiyi sosyal medyadan takip ettiğini söylemesi de dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı
Gündem

Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı

100 milyon Euro'luk kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında firar eden Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ba..
Çorum, Burak Yılmaz'la bir başka
Spor

Çorum, Burak Yılmaz'la bir başka

Alanyaspor yenilgisinin ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, yönetimindeki Arca Çorum FK, Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık gal..
Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz

"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün enerji tarihimizde yep..
Azerbaycan başörtüsü yasağını eleştiren Türk gazeteci için kırmızı bülten çıkardı
Gündem

Azerbaycan başörtüsü yasağını eleştiren Türk gazeteci için kırmızı bülten çıkardı

Okullarda başörtüsü yasağı sonrası Türkiye'de Azerbaycan’a gösterilen dini ve milli hassasiyetlere saygı çağrılarına Azerbaycan'dan sert bir..
Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı!
Gündem

Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni soyup soğana çeviren, yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla anılan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 100..
Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak
Gündem

Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak

Türkiye’nin denizlerdeki doğal gaz üretim kapasitesini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine uğurla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23