Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu
Bitlis'in Hizan ilçesinde, mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla internet üzerinden şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil bir suç örgütü üyesi olduğu belirtilen kişiyle mesajlaştığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktardı.