Bitlis’te, mezun olduğu okulu pompalıyla hedef almıştı! 14 yaşındaki psikopat kızla ilgili detaylar kan dondurdu

Sekiz çocuklu ailenin üyelerinden biri olan B.T.'nin, geçen yıl aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki ablası H., ifadesinde kardeşinin uzun süredir saldırı düşüncesini dile getirdiğini belirtti. H., kardeşinin okulda sigara içmesinin engellenmesi nedeniyle öğretmenleriyle tartıştığını ve ailesiyle de sorunlar yaşadığını anlattı. Ablasının ifadesine göre B.T., notlarında babasını öldürmek istediğini de yazmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H., kardeşinin saldırı sırasında kendisine mesajlar gönderdiğini anlattı. H., kardeşine neden mesaj gönderdiği sorusuna, "Sinirlensin diye attım. Çünkü yaşamak istemiyorum, beni de öldürsün diye yaptım" yanıtını verdi. Kardeşinin saldırıyı kendi kararıyla gerçekleştirdiğini savunan H., olayla ilgili birlikte plan yapmadıklarını ve herhangi bir kişiden talimat almadıklarını söyledi. H., ağabeyinin silahları bulunduğunu yetkililere bildirmeyi düşündüğünü ancak şikayette bulunmadığını da ifade etti.