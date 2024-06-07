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Aktüel
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Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

2024-06-07 09:50:55
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zorlu idaresindeki 06 AF 9054 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

#2
Foto - Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kazada araçta bulunan 5 kişiden Berkay Con yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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