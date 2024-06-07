2024-06-07 09:50:55 Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zorlu idaresindeki 06 AF 9054 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.
Kazada araçta bulunan 5 kişiden Berkay Con yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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