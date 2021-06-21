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Türkiye
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Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

2021-06-21 12:09:42
Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki restoranda çalışan Halil Öztürk'ün (40) doğal gaz fırınını açmak istediği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki restoranda çalışan Halil Öztürk'ün (40) doğal gaz fırınını açmak istediği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Patlama sonrası Halil Öztürk'ün elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. İş yerinde ise hafif çapta maddi meydana geldi. Öztürk, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonrası Halil Öztürk'ün elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. İş yerinde ise hafif çapta maddi meydana geldi. Öztürk, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Tedavi altına alınan Öztürk, gazetecilere, sabah işe geldiğinde fırının gazını açıp çakmakla yakmak istediği anda patlamanın gerçekleştiğini ifade ederek,

Tedavi altına alınan Öztürk, gazetecilere, sabah işe geldiğinde fırının gazını açıp çakmakla yakmak istediği anda patlamanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Çakmağı çakınca direkt bomba gibi patladı. Fırın doğal gaz fırınıydı. Yanımdaki arkadaşıma bir şey olmadı. Ben fırını yaktığım için yüzüme patladı." diye konuştu.

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