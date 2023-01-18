2023-01-18 17:28:03 Samsun’da çiğ sütün kalitesi arttırılıyor
Samsun’da çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu amacıyla hazırlanan proje ile sütün kalitesi arttırılacak. Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu amacıyla hazırlanan proje kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde 19 Mayıs Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Ömer Baykut, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile 19 Mayıs İlçe Müdür Vekili Tülay Yalçın Müdür Sağlam’a bilgi verdi.