Samsun’da çiğ sütün kalitesi arttırılıyor

Proje hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam, “Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi ile ilimizde çiğ sütün uygun koşullarda toplanarak kalite değerinin arttırılması ve bu konuda marka değer oluşturularak üretimin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan süt toplama merkezi ve analiz laboratuvarı ile; üreticilerin ellerindeki sütü, hijyenik koşullarda soğutarak depolarda bir araya getirmek, pazarlık yapma gücü kazanarak en iyi fiyata ve en sağlıklı koşullarda tüketiciye sunmak hedeflenmektedir. Yine bu kapsamda elde edilecek analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle çiftlik ve ineklerde sütün kalitesinin arttırılmasına yönelik genetik, besleme, bakım ve çevresel tedbirlerin alınmasını sağlamak ile aynı zamanda Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planında süt sığırcılığı ile ilgili hedeflere katkı sağlamak amaçlanmıştır” dedi.