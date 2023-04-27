Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam, turp lahanası olarak da bilinmektedir. Turpgiller familyasına ait olan bu köklü sebze şalgamın pek çok faydaları bulunmaktadır. Ilıman iklimlerde yetişen bitkinin boyu 50 cm ile 120 cm arasında değişmektedir. Şalgam suyunun faydaları ve diğer detaylar... Şalgam Suyu Nedir? Şalgam suyu, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir içecektir. Şalgam suyu, turp ve havuç gibi sebzelerin suyuyla yapılan bir fermente içecektir. Şalgam suyu koyu mor renkte olur ve hafif bir acımsı tadı vardır. Bitki, gelişimini iki yılda tamamlamaktadır. İlk yıl kökleri ve toprak üstündeki yeşil kısımları gelişmektedir. İkinci yıl ise çiçek sapı, çiçekler ve tohumlar gelişmektedir. Şalgam bitkisinin kökü beyaz ya da maviye yakın bir renktedir. Bu kısım yuvarlak şekildedir. Sert yapıya sahip olan bitkinin toprağa yakın olan kısımları farklı renklerde olabilmektedir. Şalgam günümüzde farklı alanlarda kullanılmaktadır. İnsanlar için mutfakta yemeklerde kullanılan şalgam aynı zamanda hayvanlar için de kullanılmaktadır. Hayvanların tükettiği şalgam bitkisi daha sert bir yapıya sahipken insanların tükettiği bitki ise daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Şalgamın ve içerisinde bulunan besin değerleri ise aşağıdaki gibidir.