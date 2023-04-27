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Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

2023-04-27 22:50:23
Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam suyu son zamanlarda oldukça popüler hale geldi ve birçok sağlık faydası olduğu düşünülüyor. Şalgam suyunun faydaları: Sağlık açısından bilmeniz gerekenler... Kullanırsanız sorununuz yok olur! Öyle faydaları var ki mahrum kalmamalı...

#1
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam, turp lahanası olarak da bilinmektedir. Turpgiller familyasına ait olan bu köklü sebze şalgamın pek çok faydaları bulunmaktadır. Ilıman iklimlerde yetişen bitkinin boyu 50 cm ile 120 cm arasında değişmektedir. Şalgam suyunun faydaları ve diğer detaylar... Şalgam Suyu Nedir? Şalgam suyu, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir içecektir. Şalgam suyu, turp ve havuç gibi sebzelerin suyuyla yapılan bir fermente içecektir. Şalgam suyu koyu mor renkte olur ve hafif bir acımsı tadı vardır. Bitki, gelişimini iki yılda tamamlamaktadır. İlk yıl kökleri ve toprak üstündeki yeşil kısımları gelişmektedir. İkinci yıl ise çiçek sapı, çiçekler ve tohumlar gelişmektedir. Şalgam bitkisinin kökü beyaz ya da maviye yakın bir renktedir. Bu kısım yuvarlak şekildedir. Sert yapıya sahip olan bitkinin toprağa yakın olan kısımları farklı renklerde olabilmektedir. Şalgam günümüzde farklı alanlarda kullanılmaktadır. İnsanlar için mutfakta yemeklerde kullanılan şalgam aynı zamanda hayvanlar için de kullanılmaktadır. Hayvanların tükettiği şalgam bitkisi daha sert bir yapıya sahipken insanların tükettiği bitki ise daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Şalgamın ve içerisinde bulunan besin değerleri ise aşağıdaki gibidir.

#2
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam Suyunun Besin Değerleri! Şalgam suyu, düşük kalorili bir içecektir ve bir bardak şalgam suyu sadece 25-30 kalori içerir. Ayrıca, şalgam suyu C vitamini, B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi birçok faydalı besin maddesi içerir. B vitamini- C vitamini- Kalsiyum- Potasyum- Demir- Şalgam, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde mutfakta kullanılmaktadır. Farklı yemeklerde kullanılan şalgam her yörede tercih edilmemektedir.

#3
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgamın Faydaları Nelerdir? Mutfakta kullanılan şalgamın birçok faydası bulunmaktadır. İnsanlar salata, çorba, turşu gibi çeşitli lezzetlerde şalgam kullanmaktadır. Günümüzde şalgam denildiği zaman insanların aklına çoğunlukla kırmızı renkteki içilerek tüketilen şalgam geliyor. Şalgam suyunun yapım aşamasında da şalgam otundan yararlanılıyor. Şalgamın faydaları ise aşağıda yer aldığı gibidir. Yüksek tansiyonu düşürmektedir. Vücuda direnç kazandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Akciğerleri ve bronşları temizler. Romatizma hastalarına faydalıdır. Apselerde faydalıdır. Sivilce, egzama, akne, mantar gibi cilt problemlerinde faydalıdır. Virüsleri yok ediyor. Boğaz ağrısı ve boğaz iltihaplarını giderir, göğsü rahatlatır. Kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Şeker hastalarının susuzluğunu gidermede etkilidir. Şalgam otu mutfakta kullanıldığı zaman yemeklere lezzet katmaktadır. Aynı zamanda kullanılan bu ot sayesinde insanlar sağlığını koruyabilmektedir. Şalgam otunun sağlığa faydası oldukça fazladır. Tansiyon hastalarında, şeker hastalarında, romatizma hastalarında, boğaz ağrısı olan ve grip olan hastalarda kullanılmaktadır. Ayrıca kabızlığa iyi geldiği de bilinmektedir. Kabızlık sorunu yaşayanlar şalgam otu tüketerek bu sorunu ortadan kaldırabilmektedir. Bu özelliği sayesinde zayıflama sürecindeki insanlar şalgam otu kullanmaktadır.

#4
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam Nerede ve Nasıl Kullanılır? Şalgam kullanımı aslında biraz da kişiye bağlıdır. Kişiler, nasıl tüketmek istiyorsa o doğrultuda hazırlayabilir ve tüketebilir. Şalgam otunun yaprakları ince ince doğranarak salatalara eklenebilir. Aynı zamanda limon ve tuz ile karıştırılıp doğrudan yenilebilir. Bitkinin yaprakları doğrandıktan sonra soğan ile kavrulabilir. İsteğe göre salça ve baharat kullanılabilir. Şalgam, çorbalarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda turp gibi doğranarak tüketilebilir, rendelenerek tatlandırılabilir. Farklı şekillerde tüketilen şalgam, cilt üzerine uygulanacağı zaman ezilir. Ezildikten sonra elde edilen su, cilt üzerine uygulanmaktadır. Şalgam suyu yapımında kullanılan bitki aynı zamanda turşu yapılmaktadır. İstek üzerine doğranan şalgam, hazırlanan turşu suyu ile yapılmaktadır.

#5
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam Suyu Nedir ve Nasıl Yapılır? Birçok faydası ile bilinen şalgam, doğrudan tüketilmesi yerine şalgam suyu yapımında daha çok kullanılmaktadır. B

#6
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

u alanda kullanılması lezzetli ve sağlıklı şalgam suyunun hazırlanmasına katkı sağlıyor. Şalgam suyunun hazırlanması için gerekli olanlar: Şalgam otu Mor havuç Bulgur Su Tuz Şalgam suyunu hazırlamak aslında kolay. Fakat hazırlanan şalgam suyunun kıvamını ve tadını tutturmak biraz riskli. Şalgam suyu, rengini mor havuçtan alıyor. Bulgur ise şalgam suyunun mayalanmasını sağlıyor. Şalgam otu, suyun ana malzemesi olarak şalgam suyuna tat veriyor. 5 litrelik şalgam suyu için öncelikle büyük boy şalgam otuna, yarım kilodan biraz fazla havuca ihtiyacınız var. Şalgamı ve havucu yıkadıktan sonra kabuklarını temizleyebilirsiniz. Şalgam ve havucu 4’e böldükten sonra bir tülbent içerisine bulguru koyup tülbenti bağlamalısınız. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine yerleştirdikten sonra tuzu suda eriterek kabın içerisine koyun. Kabın içerisini su ile doldurduktan sonra kabın ağzını kapatın ve serin bir yerde 15 gün bekletin. 15 günün ardından şalgam suyunuzu tüketebilirsiniz. Şalgam suyunun acı olması için acı turşu suyu kullanılmaktadır. Acı turşu suyu ile şalgam suyu karıştırılmaktadır.

#7
Foto - Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam Suyunun Faydaları Nedir? Şalgam suyunun kalorisi oldukça düşüktür. 100 gram şalgam suyunda 5 kalori bulunmaktadır. Lezzetli ve sağlıklı bir içecek olan şalgam suyu, zayıflama sürecindeki bireyler tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Şalgam suyu acı ve tatlı olarak iki farklı şekilde hazırlanmaktadır. Acı şalgam suyu metabolizmayı hızlandırmaktadır. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kış aylarında şalgam suyunun tüketilmesi önemlidir. Vücuda direnç verir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Vücutta biriken toksinleri dışarıya atmaya yardımcı olan şalgam suyu bağışıklığı da güçlendirmektedir. Şalgam suyu günde iki bardak tüketilebilmektedir. Ancak sık sık tüketmek mideyi rahatsız edebilmektedir. Şalgam otu ise haftada üç – dört kez tüketilebilmektedir. Tüketimi herhangi bir yan etki oluşturmamaktadır. Küçük çocuklarda daha dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Şalgam otu ve şalgam suyu sağlık için faydalıdır. Şalgam bitkisi vücuda direnç kazandırmak için çeşitli alanlarda kullanılmaya devam ediyor.

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