Şalgamın faydaları sizi çok şaşırtacak! Şalgam suyunu yapın: virüsleri çıldıracak, yok edecek! Bu işten karlı çıkarsınız

Şalgam Suyunun Besin Değerleri! Şalgam suyu, düşük kalorili bir içecektir ve bir bardak şalgam suyu sadece 25-30 kalori içerir. Ayrıca, şalgam suyu C vitamini, B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi birçok faydalı besin maddesi içerir. B vitamini- C vitamini- Kalsiyum- Potasyum- Demir- Şalgam, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde mutfakta kullanılmaktadır. Farklı yemeklerde kullanılan şalgam her yörede tercih edilmemektedir.