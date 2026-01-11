  • İSTANBUL
Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kastamonu'da kış ayları soğuk geçiyor. Bu soğukta ısınmak isteyen Kastamonulular ise salebe koşuyor. Peki, salep neye iyi gelir, salebin faydası ne?

#1
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kastamonu'da salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, salebin vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti. İşte kokusuyla, lezzetiyle ısıtan salebin faydaları...

#2
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kastamonu'da kış mevsimi saleple geçiyor. Isınmak isteyen herkes bir bardak salep içiyor. Peki, salebin faydası ne, salep ısıtır mı? Kentteki işletmelerde doğal ürünlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken yetişen salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanan salebe hiçbir katkı maddesi konulmuyor.

#3
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kastamonu'da salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, salebin vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti. KASTAMONU'DA SALEP NASIL YAPILIYOR? Salep yaparken doğal ürünleri kullandıklarını ifade eden Fatih Hamaloğlu, salep yapımını şöyle anlatıyor: "Gittiğimiz birçok yerde salep adı altında farklı karışımlar satıldığını gördük. İnsanlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de Kastamonu'nun dağlarından temin ettiğimiz hakiki salebi kullanarak bu lezzeti tanıtmak istedik. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanıyoruz. Hazır sütle bu tat elde edilmiyor. Vatandaşlar ilk başta tereddüt etse de içtikten sonra memnun kalıyor ve tekrar geliyor." Benmari usulü kullanılan kazanlar sayesinde salebin yanmasının önüne geçildiğini belirten Hamaloğlu, "Kazanların içinde su haznesi ve sürekli karıştırıcı bulunuyor. Bu sayede salep kıvamını ve lezzetini kaybetmiyor" dedi.

#4
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Salebi tatmak için işletmeye gelen vatandaşlardan Mehtap Kanlı ise, "Sosyal medyada gördüm, hava soğuk olunca gelip denemek istedim. Gerçekten çok lezzetli ve doğal. Böyle bir ürünü bulmak zor. Bundan sonra sık sık geleceğim" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Salep yapımının püf noktalarına değinen Büşra Hamaloğlu da, "En önemli unsur köy sütü ve doğal salep. Sütü kaynattıktan sonra biraz ılıtıyoruz. Toz salebi şekerle karıştırıp ekliyoruz ve kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyoruz" dedi.

#6
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

SALEBİN FAYDALARI Soğuk algınlığına destek olur Boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur ve vücudu ısıtır. Sindirim sistemini rahatlatır

#7
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

İçeriğindeki müsilaj sayesinde mideyi korur; gastrit, reflü ve mide yanması şikâyetlerini azaltabilir. Bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır. Tokluk hissi sağlar Yüksek lif benzeri yapısı nedeniyle iştah kontrolüne katkı sağlar; bu yönüyle kilo yönetiminde destekleyici olabilir.

#8
Foto - Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kemik sağlığını destekler Sütle hazırlandığında kalsiyum ve protein alımına katkıda bulunur. Sinir sistemini sakinleştirir Ilık tüketildiğinde rahatlatıcı etkisi vardır; stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Doz ve içerik: Şeker eklenmiş hazır salep karışımları yüksek kalori içerebilir. Şekersiz veya az şekerli tercih edilmelidir.

