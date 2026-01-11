Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize...

Kastamonu'da salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, salebin vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti. KASTAMONU'DA SALEP NASIL YAPILIYOR? Salep yaparken doğal ürünleri kullandıklarını ifade eden Fatih Hamaloğlu, salep yapımını şöyle anlatıyor: "Gittiğimiz birçok yerde salep adı altında farklı karışımlar satıldığını gördük. İnsanlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de Kastamonu'nun dağlarından temin ettiğimiz hakiki salebi kullanarak bu lezzeti tanıtmak istedik. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanıyoruz. Hazır sütle bu tat elde edilmiyor. Vatandaşlar ilk başta tereddüt etse de içtikten sonra memnun kalıyor ve tekrar geliyor." Benmari usulü kullanılan kazanlar sayesinde salebin yanmasının önüne geçildiğini belirten Hamaloğlu, "Kazanların içinde su haznesi ve sürekli karıştırıcı bulunuyor. Bu sayede salep kıvamını ve lezzetini kaybetmiyor" dedi.