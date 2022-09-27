Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Bilimin yapı işgaline yol açmaması gerektiğini söyleyen Dr. Kesici, “Mars'la ilgili bilgilerin araştırılması, yerkürenin Mars'la karşılaştırılması bakımından da evrimin bir parçasının, bir belgesinin yok olmaması yönünden de göl korunmalı, bu izler silinmemeli, kaybolmamalıdır. Salda Gölü 'doğal miras' ilan edilerek, yaşama ait süreci öğrenmek için bilim dünyasının doğal laboratuvarı ve insanların da bu miras oluşumu ziyaret edebilecekleri bir doğal müze olarak kalmalı" dedi. Bilimsel araştırmalarla ilgili Salda Gölü çevresine yapılacak hiçbir yapılaşmaya, başka yapılaşmalara yol açmaması için izin verilmemesi uyarısında bulunan Dr. Kesici, “Meksika'daki Alchichica Gölü, NASA'ya oldukça yakın, tamamen korunan bu gölde hiçbir yapılaşma planlaması söz konusu değildir. Bizde de olmasın. Bir üniversite için veya NASA için dahi olsa hiçbir yapılaşmaya izin verilmemeli" diye konuştu. (DHA)