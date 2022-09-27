  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

2022-09-27 11:10:40
Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'ne ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü kıyılarında beyaz kumullardaki kararmaların arttığına dikkat çekerek 'çok tehlikeli' dedi ve uyarılarda bulundu...

#2
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Dr. Erol Kesici, son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti.

#3
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

3 milyon yıl önce çöküntü havzasında oluşan tektonik kökenli gölün limnolojik, ekolojik ve jeolojik özellikleri bakımından ülkede tek olduğunu belirten Dr. Kesici, “Meksika'daki Alchichica Gölü'ne benzer özellikleri taşıyan kırılgan bir dokuya sahip, hassas ve ender alanlardan. Salda Gölü toprağının, ekolojik evrimin ve yaşam için en uygun gezegen olduğu bildirilen Mars'ın toprağıyla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir" dedi.

#4
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Gölün, yoğun ziyaretçi baskısı nedeniyle tehlike altında olduğunu kaydeden Dr. Kesici, “Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok ciddi kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi ve de göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemeleri çeşitli amaçlarla hala devam etmektedir. Doğası gereği suyunu dışarıya boşaltamayan ve su kalitesi bakımından oldukça kırılgan olan Salda Gölü'ndeki endemik canlılar da tehlike altında. Son yıllarda artan göl- insan faaliyetleri çevresel boyutta tehdit unsuru" diye konuştu.

#5
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Dr. Kesici, gölün beyaz adacıklarının, turkuaz rengi, sodalı su kalitesi ve milyar yıllık fosil oluşumlarla birlikte milyonlarca yıl sonrası biyomineralizasyon (göldeki siyanobakterin ve suyundaki minerallerin faaliyetleriyle) sonucu oluştuğunu söyledi. Gölün, son günlerde artan insan faaliyetleri nedeniyle su seviyesinin azaldığını, kirlilik baskısı yaşadığını dile getiren Dr. Kesici, “Çok kırılgan bir yapıya sahip olan beyaz tortul kayaçların bilhassa göl kıyı kesimlerinde oluşamaması sonucu göl kıyı kesimlerinde, su çekilen alanlarda beyazlıkların yerini kararmalar almaktadır" dedi.

#6
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Yaptıkları son araştırmalarda kıyılardaki siyahlaşmaların yanı sıra kıyı ve su içerisinde kirlilikten kaynaklanan salyalaşmaların da göl için büyük tehlike oluşturduğunu anlatan Dr. Kesici, “Mutlak suretle aşırı alg artışı sonucu oluşan ve kokan bu salyalaşmaların kıyı ve su içerisinden bilimsel yöntemlerle temizlenip ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.

#7
Foto - Salda Gölü'nün son hali şaşkına çevirdi! Uzman isimden çok kritik uyarı geldi

Bilimin yapı işgaline yol açmaması gerektiğini söyleyen Dr. Kesici, “Mars'la ilgili bilgilerin araştırılması, yerkürenin Mars'la karşılaştırılması bakımından da evrimin bir parçasının, bir belgesinin yok olmaması yönünden de göl korunmalı, bu izler silinmemeli, kaybolmamalıdır. Salda Gölü 'doğal miras' ilan edilerek, yaşama ait süreci öğrenmek için bilim dünyasının doğal laboratuvarı ve insanların da bu miras oluşumu ziyaret edebilecekleri bir doğal müze olarak kalmalı" dedi. Bilimsel araştırmalarla ilgili Salda Gölü çevresine yapılacak hiçbir yapılaşmaya, başka yapılaşmalara yol açmaması için izin verilmemesi uyarısında bulunan Dr. Kesici, “Meksika'daki Alchichica Gölü, NASA'ya oldukça yakın, tamamen korunan bu gölde hiçbir yapılaşma planlaması söz konusu değildir. Bizde de olmasın. Bir üniversite için veya NASA için dahi olsa hiçbir yapılaşmaya izin verilmemeli" diye konuştu. (DHA)

Rezil filme tepki yağdı!
Gündem

Rezil filme tepki yağdı! "Vizyona almayın"

İki eşcinsel sapkın erkeğin bir kız çocuğunu evlatlık edinmesini konu edinen "Knock at the Cabin" adlı filmin 3 Şubat'ta Türkiye'de vizyona ..
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin 120 yıllık hayali gerçek oluyor! Dünyayla rekabet edecek!
Teknoloji

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin 120 yıllık hayali gerçek oluyor! Dünyayla rekabet edecek!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili..
Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu
Gündem

Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda bi..
İmamoğlu'nun Antik Roma hayaline sert tepki!
Siyaset

İmamoğlu'nun Antik Roma hayaline sert tepki! "Herkes aklını başına alsın!"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İBB'nin Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarma projesine sert tepki gösterdi...
Terör sevici Pervin Buldan'dan Yunan'a alçak destek: Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki...
Siyaset

Terör sevici Pervin Buldan'dan Yunan'a alçak destek: Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki...

Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, son günlerde yaşanan gerilimler sonrası Yunanistan'dan taraf oldu...
Son dakika! Tanju Özcan hakkında karar verildi
Siyaset

Son dakika! Tanju Özcan hakkında karar verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23