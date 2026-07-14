Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor
Fransa’daki Metro Market şubelerinde satılan "Metro Chef" markalı susam ürünlerinde, insan sağlığı için büyük risk taşıyan ve AB genelinde yasaklı olan "klorpirifos" böcek ilacı tespit edildi. Sinir sistemine zarar veren ve ciddi nörotoksik etkileri bulunan kimyasalın ürünlerde yasal sınırın üzerinde çıkması üzerine sağlık otoriteleri ivedilikle harekete geçti. Tüketicilerden ürünleri kesinlikle kullanmamaları ve ücret iadesi için en yakın mağazaya geri götürmeleri istendi.