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Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

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Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Fransa’daki Metro Market şubelerinde satılan "Metro Chef" markalı susam ürünlerinde, insan sağlığı için büyük risk taşıyan ve AB genelinde yasaklı olan "klorpirifos" böcek ilacı tespit edildi. Sinir sistemine zarar veren ve ciddi nörotoksik etkileri bulunan kimyasalın ürünlerde yasal sınırın üzerinde çıkması üzerine sağlık otoriteleri ivedilikle harekete geçti. Tüketicilerden ürünleri kesinlikle kullanmamaları ve ücret iadesi için en yakın mağazaya geri götürmeleri istendi.

#1
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Metro Market bünyesinde tüketicilere sunulan iki farklı susam ürünü için Fransa’da acil geri çağırma kararı alındı. Resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, "Metro Chef" markasına ait 1 kilogramlık paketlerde satılan beyaz ve siyah susam tohumlarında, yasal sınırların üzerinde klorpirifos (chlorpyrifos) adlı böcek ilacı (pestisit) kalıntısı bulunma ihtimali tespit edildi.

#2
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Fransız gıda güvenliği yetkilileri, halka söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmeme ve ücret iadesi almak üzere satın aldıkları mağazalara geri götürme çağrısında bulundu.

#3
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Uzun yıllar boyunca tarım sektöründe; meyve, sebze, tahıl ve yağlı tohumlardaki zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan klorpirifos, organofosfat grubuna ait bir böcek öldürücü olarak biliniyor.

#4
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Zararlı haşerelerin sinir sistemini çökertme mekanizmasıyla çalışan bu kimyasal, benzer bir süreçle insanlar üzerinde de nörotoksik etkiler oluşturabiliyor ve gelişimsel bozukluklara zemin hazırlayabiliyor.

#5
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2019 yılında yayımladığı bilimsel raporda klorpirifos için "güvenli bir maruziyet sınırı" belirlenemediğini duyurmuştu. Maddenin insan sağlığı üzerinde DNA hasarına (genotoksisite) yol açma şüphesi ve gelişimsel nörotoksik etkileri nedeniyle ciddi riskler barındırdığı vurgulanmıştı.

#6
Foto - Sakın tüketmeyin! Ünlü market zincirinde felç etkisi yapan zehirli ürün alarmı: Acil olarak toplatılıyor

Bu bilimsel gelişmelerin ardından Avrupa Birliği, 2020 yılında kimyasalın kullanım onayını yenilemeyerek tarımdaki kullanımını tamamen sonlandırmıştı. Fransa genelindeki tüm Metro mağazalarından toplatılan ürünlerin imha sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

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