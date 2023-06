C vitamini kaynağıdır Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır.