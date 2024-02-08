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Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

2024-02-08 13:03:53
Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Diyarbakır Yenişehir'de yaşayan bir adam, evlenme vaadiyle bir yakınının önerisi üzerine gittiği Iğdır’da sahte gelin çetesi tarafından 70 bin TL başlık parası ve giderlerle toplam 120 bin TL dolandırıldığını öne sürdü. 45 yaşındaki adamın kuyumcuda 3 günlük geline altın aldığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#1
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Diyarbakır’da 3 sene önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Nezir Çelik, yeniden evlenmeye karar verdi. Çelik, 16 Ocak'ta Elazığ’da Ali adlı yakınının aracılığıyla Van’da ikamet eden Fadıl adlı diğer bir aracıyla 14 bin liraya ticari araç kiralayıp Iğdır’a gitti.

#2
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Iğdır merkezde ikamet eden D.K. (34) adlı kadın, Çelik’e eşinin trafik kazasında yaşamını yitirdiği ve şu an dul olduğunu dile getirdi. D.K., ardından da yanında ağabeyi olarak tanıttığı Murat adlı kişi ile birlikte Çelik’ten 100 bin lira başlık parası istedi.

#3
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

70 BİN TL BAŞLIK PARASI ÖDEDİ Nezir Çelik, aracılara 100 bin TL başlık parasının çok olduğunu ve 70 bin TL’ye indirmek istediğini söyleyince para, aracılarla Murat isimli şahsa verildi. Burada Dilek’i alıp dini nikah kıyan Çelik, beraber aynı gün Diyarbakır’a döndü.

#4
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

21 BİN TL'LİK ALTIN, 10 BİN TL'LİK ELBİSE Çelik’le aynı evde kalan D.K., ikinci günün sabahı kendine Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL’lik elbise aldı. Çelik’in kuyumcuda birlikte yüzük ve küpe baktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

#5
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

BAŞINDAN GEÇENLERİ SATIR SATIR ANLATTI Başından geçen olayı başından sonuna kadar anlatan Çelik, şöyle konuştu: “Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir çocuğum var. Eşim 2021’de vefat etti. Ben de çocuğum yalnız kalmasın diye, evimizde sıcak yemek pişsin diye tekrar biriyle evlenmeyi düşündüm. Elazığ’da Ali isminde bir arkadaşım bana Van’da Fadıl isminde bir aracıyla Iğdır’da kız bulduklarını söyledi.

#6
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Diyarbakır’dan araç kiralayıp Van’a, oradan Ağrı’ya, sonrasında Iğdır’a gittik. Orada Dilek K. (34) ile tanıştık. Dilek’in yanında ‘ağabeyim’ diye tanıttığı Murat diye biri vardı. Tanışıp kaynaştıktan sonra benden 100 bin TL başlık parası istediler.

#7
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Ben bu miktarın çok olduğunu söyleyince başlık parasını 70 bin TL’ye indirdiler. Parayı Murat diye tanıttığı ağabeyine verdim. Anlaştıktan sonra Iğdır’da dini nikah kıydık. 16 Ocak’ta Dilek’i Diyarbakır’a getirdim. Dilek Diyarbakır’da 3 gün boyunca bizim evde kaldı.”

#8
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

“EVDEN KAÇARKEN SON ANDA YAKALADIM” 18 Ocak’ta Dilek K.’nin gece saat 23.00 sıralarında kaçmaya çalıştığını ve yol kenarında son anda yakaladığını söyleyen Çelik, “Dilek bizdeyken ikinci günün sabahı dışarı çıkıp kendisine yüzük, küpe, elbise aldım. Sonrasında Ocak’ın 18’sinde akşam saat 23.00 gibi Dilek evden kaçmayı denedi. Ben de dışarı çıkıp hemen yol üzerinde yakalayıp tekrar eve getirdim. Perşembe günü ben de Ali’yi evime çağırdım. Kendisi Dilek’e 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. Dilek de aile sorununun olduğunu ifade etti. Ali’de, ‘Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin’ dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır’a getirmezdim' dedim. Baktık ki bizi dolandırıyorlar. Ocak ayının 19’unda sabah saat 11.00 gibi polisler kapımıza geldi. Dilek’i alıp beraber bizi karakola götürdüler. Polisler bana Dilek’in evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sonrasında bana parayı nerede kime vermişsem oraya gitmemi istediler. Ben de parayı Dilek’in ‘ağabeyim’ diye tanıttığı Murat isimli şahsa verdim. Bu durumda mağdur kaldım. Beni dolandırdılar” dedi.

#9
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

YAKLAŞIK 120 BİN TL YOK OLDU Dilek K.'nin 70 bin TL başlık parasına, 21 bin TL küpe ve altına, 10 bin TL kıyafetine, 14 bin TL ticari taksiye 3 bin 600 TL ise aracılara verdiğini dile getiren Çelik, "Beni dolandırdıklarına tam kanaat ettiğim zaman da arkadaşımın sosyal medyadan aynı soy isimden birine ulaşmasıyla oldu.

#10
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Hakan isminde biriyle irtibata geçtik. O da Osmaniye’de ikamet ediyordu. Kendisi kız kardeşinin isminin Dilek olduğunu ve 3 yıldır Dilek’i reddettiklerini söyledi. Lütfen devlet güçlerimiz bu dolandırıcı şebekesini yakalasın.

#11
Foto - Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet talebinde bulundum. Yani ben bu parayı hepsini borç etmiştim. 70 bin TL başlık parasına, 10 bin TL Dilek’e elbise, 21 bin TL küpe ve yüzük, 14 bin TL ticari taksi kiralayıp Iğdır’a gittik, 3 bin 600 TL’de aracılara verdim. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç bilmiyordum. Şu anda evden bir yere çıkamıyorum. Benim gururumla oynandı. Herkes bizimle dalga geçiyor" diye konuştu.

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