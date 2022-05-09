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Hayat-Aktüel
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Sahilde erkek cesedi bulundu

2022-05-09 16:41:51
Sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya-Muratpaşa'da, deniz kıyısında erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

#1
Foto - Lara Örnekköy sahilinde yüzen vatandaşlar, kayalık alanda kıyafetleriyle hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

Lara Örnekköy sahilinde yüzen vatandaşlar, kayalık alanda kıyafetleriyle hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı ve polisin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başında morluk ve darbe izleri tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı ve polisin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başında morluk ve darbe izleri tespit edildi.

#3
Foto - Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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