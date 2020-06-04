2020-06-04 09:48:20 Sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personel alımları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Koronavirüsle mücadele en önde büyük bir gayretçe ve fedakarca çaba sarfeden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye olarak şükranlarımızı sunmaktayız. Salgın sürecinde güçlü sağlık camiasına binlerce yeni sağlık personel alımı gerçekleştirildi. Sağlık personeli alımına ilişkin son dakika müjdesini yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, İstanbul ve Konya’da açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu bu hastanelerde personel alımının yapılacağının müjdesini vermesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce sağlık personelinini sevindirdi. Peki sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sağlık personel alım başvuruları ne vakit yapılacak?