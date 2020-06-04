Sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personel alımları ne zaman başlayacak?

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade eden Koca, bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın daha yetkili olduğunu, bu konuda bir netlik olduğunda açıklama yapacaklarını ancak şu an kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.