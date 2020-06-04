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Ekonomi
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Sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personel alımları ne zaman başlayacak?

2020-06-04 09:48:20
Sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personel alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Koronavirüsle mücadele en önde büyük bir gayretçe ve fedakarca çaba sarfeden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye olarak şükranlarımızı sunmaktayız. Salgın sürecinde güçlü sağlık camiasına binlerce yeni sağlık personel alımı gerçekleştirildi. Sağlık personeli alımına ilişkin son dakika müjdesini yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, İstanbul ve Konya’da açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu bu hastanelerde personel alımının yapılacağının müjdesini vermesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce sağlık personelinini sevindirdi. Peki sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sağlık personel alım başvuruları ne vakit yapılacak?

#1
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, yeni sağlık personelinin alımının gerçekleştirileceğinin de müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, yeni sağlık personelinin alımının gerçekleştirileceğinin de müjdesini verdi.

#2
Foto - Sağlık sendikalarının istihdamın artırılması ve aynı işi yapanlar için

Sağlık sendikalarının istihdamın artırılması ve aynı işi yapanlar için "eşit işe eşit ücret" taleplerinin sorulması üzerine Bakan Fahrettin Koca, "Pandemi döneminde 32 bin kişi almıştık. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak." diye konuştu.

#3
Foto - Fahrettin Koca, gelecek dönemde açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu hatırlatarak, İstanbul ve Konya'da olduğu gibi bu hastanelerin de sayısına ve ihtiyaca göre alımların yıl içinde yapılacağına değindi.

Fahrettin Koca, gelecek dönemde açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu hatırlatarak, İstanbul ve Konya'da olduğu gibi bu hastanelerin de sayısına ve ihtiyaca göre alımların yıl içinde yapılacağına değindi.

#4
Foto - Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade eden Koca, bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın daha yetkili olduğunu, bu konuda bir netlik olduğunda açıklama yapacaklarını ancak şu an kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade eden Koca, bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın daha yetkili olduğunu, bu konuda bir netlik olduğunda açıklama yapacaklarını ancak şu an kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.

#5
Foto - Sınavlarla ilgili soruya Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun uyulması gereken kuralları belirlediğini bunu da ilgili birimlere gönderdiklerini anımsattı.

Sınavlarla ilgili soruya Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun uyulması gereken kuralları belirlediğini bunu da ilgili birimlere gönderdiklerini anımsattı.

#6
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"Özellikle gençlerimiz için sınava maskeli gitmelerini ama sırasına oturduğunda eğer mesafe kuralı da sağlandıysa maskenin çıkarılmasını, Bilim Kurulu uygun görmüş oldu." diyen Koca,

#7
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"Dolayısıyla bu anlamda uyulması gereken bütün kuralları hem ÖSYM'ye hem YÖK'e hem de ilgili kuruluşlara Bilim Kurulu göndermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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