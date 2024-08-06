2024-08-06 07:42:36 Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendiriyor. Erzincan Kemah İlçesi 3 nolu aile hekimliğince Yastıktepe köyünde vatandaşlar KKKA hastalığı hakkında bilgilendirerek el broşürü dağıttılar. Kemah İlçe Hastanesinde görevli hemşire Hatice Özen, “Mevsimden dolayı kene eğitimlerine başladık. Bugün burada Kemah ilçemizin Yastıktepe köyünde vatandaşlarımıza kene uyarısında bulunmak için geldik. Kırım Kongo Kanamalı Ateş keneden bulaşan bir hastalık. Burada hastalarımıza oturacağımız yeri, piknik alanlarından özellikle ormanlık alanlarda bağ ve bahçelerde renkli kıyafetler giyilmesinin önemine vurgu yapıyoruz.