Sağlığınız için risk oluşturuyor! Bayram boyunca bu hataya düşmeyin

Akşam yemeklerinizin hafif olmasına özen gösterin. Oruçtan çıktıktan sonra eski beslenme alışkanlıklarımıza yavaş yavaş dönmek daha sağlıklı olur. Oruç tutarken 2-3 öğün gibi olan beslenmeyi 4- 5 öğün yapmak arada meyve gibi ufak öğünlerle mideyi rahatlatmak aynı zamanda bir sonraki öğün içinde çok acıkmanızı engelleyip daha rahat etmenizi sağlayacaktır. Şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, kolesterol ve tansiyon problemi olanlar dikkatli olmalılar. Bu tip rahatsızlıkları olanlara yemeleri için ısrarcı olmadan, daha hafif, diyetlerine daha uygun ikram alternatifleri sağlayabiliriz. Çocuklarınızın aşırı şeker ve çikolata yiyip boş enerji almasının ve asıl yemek için iştahlarının kapanmasının önüne geçin. Bağırsak hareketlerinizi düzenlemek için öğünlerde salataya, sebze ve meyveye yer verin."