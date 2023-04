Sağlığınız için risk oluşturuyor! Bayram boyunca bu hataya düşmeyin

Oruç tutarken farklı bir beslenme düzenine alışan vücudun, Ramazan Bayramı ile birlikte özellikle şeker ve kırmızı et ağırlıklı menü tüketimindeki artış ve kontrolsüz beslenme ile olumsuz tablolarla karşılaşabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Uzmanları, “Rutin beslenme düzenine göre et, yağ ve tatlı tüketimindeki ani artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir. Kırmızı ette kolesterol içeriği fazladır bu sebeple diyabet, kalp-damar ve hipertansiyon hastaları şeker, şerbetli tatlı ve et tüketiminde aşırıya kaçmamalı” diye uyardı.