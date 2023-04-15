Sağlığınız için risk oluşturuyor! Bayram boyunca bu hataya düşmeyin

Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle öğün sayısındaki azalma ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler bayramda normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğilimine neden olabildiğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek, “Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırılmamalıdır; öğün araları 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Bayram sabahı en önemli öğün olan kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemiyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Kahvaltıda peynir, yumurta, zeytin, ceviz, domates az miktarda bal, ev yapımı reçel, salatalık ve bol yeşillik tercih ederek sağlıklı bir kahvaltı yapılmalıdır. Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etlerden, börek ve poğaça gibi hamur işlerinden sakınılmalıdır.