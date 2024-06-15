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Sağlık
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Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

2024-06-15 19:53:30
Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

Bayramlarda sağlıklı beslenme genelde göz ardı ediliyor. Özellikle et tüketiminin arttığı kurban bayramlarında sıcak havanın da etkisiyle çeşitli sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bu sebeple uzman isim sağlıklı beslenmeyle ilgili detayları paylaştı.

#1
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram,sağlıklı kalmak için beslenme alışkanlıklarına ufak müdahalelerde bulunmak gerektiğini söyledi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, dengeli beslenerek bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için neler yapılması gerektiğini 11 maddede sıraladı:

#2
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

"1.Et tüketiminde ölçülü olun: Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artar. Ancak aşırı et tüketimi sindirim problemlerine ve kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Günlük et tüketiminizi 150-200 gram ile sınırlamaya çalışın.

#3
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

2.Sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlayın: Enerji seviyesini yüksek tutmak ve daha sonra aşırı yemek yemeyi önlemek için güne besleyici bir kahvaltıyla başlanmalı, tam tahıllar, meyveler ve protein açısından zengin besinler burada tercih edilebilir.

#4
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

3.Porsiyon kontrolü yapın: Çok çeşitli yemekler mevcut olduğundan, aşırı yemek kolaylaşır. Daha küçük tabaklar kullanarak, ölçülü porsiyonlar alınmalı ve vücudun açlık işaretleri dinlenmeli.

#5
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

4.Tabağınızı dengeleyin: Yağsız proteinler, sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli bir tabak tüketmek iyi bir besin dengesi sağlar ve tatmin hissine yardımcı olur.

#6
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

5.Susuz kalmayın: Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı bu günlere denk gelen bayramda, et ve tatlı tüketiminin artmasıyla birlikte susuz kalmamak için gün boyunca bol su içilmeli. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmeli. Şekerli içecekler sınırlanmalı ve su, bitki çayları ve taze meyve suları tercih edilmeli.

#7
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

6.Yavaş ve dikkatli tüketim: Yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin. Hızlı yemek sindirim sorunlarına yol açabilir ve aşırı yemenize neden olabilir. Yavaş yemek, doyma hissinin fark edilmesine ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir.

#8
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

7.Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin: Etin yanında bol miktarda sebze ve meyve tüketerek vitamin, mineral ve lif alımınızı artırın. Sebzelerden yapılmış salatalar ve meyveler, sindirim sisteminizi rahatlatmaya yardımcı olur.

#9
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

8.Tatlı tüketimine dikkat: Kurban Bayramı boyunca tüketilen tatlıların tadını ölçülü bir şekilde çıkararak, mümkün olduğunca hafif sütlü tatlılar ya da meyve bazlı tatlılar gibi daha az şekerle yapılan, sağlıklı alternatifler seçmeye özen gösterilmeli.

#10
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

9.Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin: Ana öğünler dışında sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye özen gösterin. Kuruyemişler, yoğurt, taze sebzeler ve meyveler iyi seçeneklerdir.

#11
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

10.Sağlıklı pişirme yöntemleri: Etleri pişirmeden önce iyice yıkayın. Kullanılan kesim araçları ve yüzeylerin hijyenine özen gösterin. Çiğ etle temas eden tüm malzemeleri iyice temizleyin. Kurban etini ızgara, haşlama, fırınlama veya buharda pişirme gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlayın. Bu yöntemler, etin besin değerini korurken, aşırı yağ kullanımını engeller. Etlerin iç sıcaklığının en az 75C'ye ulaşması, zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi için önemlidir. Gıda termometresi kullanarak etin iyi piştiğinden emin olun. Kurban etini marinasyon işlemiyle pişirmeden önce hazırlamak, lezzetini artırır ve yumuşak kalmasını sağlar. Marinasyon için asidik malzemeler (limon suyu veya sirke) ve zeytinyağı kullanabilirsiniz. Pişirme sırasında fazla yağ kullanımından kaçının ve mümkünse eti kendi yağında pişirin. Izgara yaparken, etin doğrudan ateşe maruz kalmamasına dikkat edin. Pişirme sonrası etleri birkaç dakika dinlendirmek, içindeki suların dağılmasını ve daha lezzetli olmasını sağlar.

#12
Foto - Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

11.Aktif kalın: Bayram süresince fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik girişimlerde bulunulmalı. Örneğin, aile ile yapılan bir yürüyüş ya da eğlenceli bir oyun, bayram yemekleri sırasında tüketilen ekstra kalorileri dengelemeye yardımcı olabilir".

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