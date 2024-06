Sağlığınız için ihmal etmeyin! Kurban bayramında aklınızdan çıkarmamanız gereken 11 husus

"1.Et tüketiminde ölçülü olun: Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artar. Ancak aşırı et tüketimi sindirim problemlerine ve kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Günlük et tüketiminizi 150-200 gram ile sınırlamaya çalışın.