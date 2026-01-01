  • İSTANBUL
Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında 2026 yılı için Yeni dönem bugün başladı! Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), teminat tutarları yeniden gündeme geldi. herkes dosyasını kontrol etsin yetkililerden uyarılar gelirken, araç sahiplerinin dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

1
#1
Foto - Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde yeni dönem işlemleri gündemdeyken bu kez Trafik Sigortasında teminatlar gündeme oldu. Trafik Sigortasında Teminatlar Yükseltildi! SEDDK tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte trafik kazalarında karşı tarafa ödenecek tazminat tutarları önemli ölçüde artırıldı.

#2
Foto - Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe girecek. Zorunlu trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri yükseltildi. 2026 yılı itibarıyla otomobillerde maddi hasar 400.000 TL, mağdur başına ödenen bedeli zarar ise 3.600.000 TL oldu. Zorunlu trafik sigortası limitlerinde artış oranı 3 oldu.

#3
Foto - Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Yeni limitler şu şekilde oldu: Maddi hasar teminatı: 300 bin TL → 400 bin TL Bedeni zarar teminatı: 2,7 milyon TL → 3,6 milyon TL Bu artışla birlikte teminatlar yüzde 33,33 oranında yükselmiş oldu.

#4
Foto - Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Eski Poliçeler de Kapsamda: Ek Prim Yok Belirlenen yeni teminat tutarları yalnızca yeni yapılacak poliçeleri değil, halen yürürlükte olan tüm trafik sigortalarını da kapsıyor. Sigorta şirketleri, mevcut poliçelerde herhangi bir ek prim talep etmeksizin teminatları otomatik olarak güncelleyecek.

#5
Foto - Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Araç Sayısına Göre Tarife Değişti Yeni düzenleme kapsamında bazı araç gruplarında kullanım türüne göre tarife sistemi de yeniden düzenlendi. Gerçek kişi adına kayıtlı 5 araca kadar olan araçlar: Özel kullanım 5 adedin üzerindeki araçlar: Tüzel kullanım Bu ayrım, trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında belirleyici olacak. Limit Aşılırsa Cebinizden Ödeyebilirsiniz 2026 yılında yaşanacak bir trafik kazasında: Maddi hasar 400 bin TL’yi, Bedeni zarar 3,6 milyon TL’yi aşarsa ve kasko sigortanız yoksa, aşan tutarı kendi cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Uzmanlardan Uyarı: İhtiyari Mali Mesuliyet Şart Sigorta uzmanları, trafik sigortasının tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kasko sigortasına eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası, trafik sigortası limitlerini aşan zararları karşılıyor. Bu teminat: Limitli olarak ya da sınırsız şekilde düzenlenebiliyor. Örneğin, karşı tarafın aracının değeri 10 milyon TL, kazadaki hasar 3 milyon TL olsun: Trafik sigortası yalnızca 400 bin TL öder Kalan 2,6 milyon TL, kasko veya ihtiyari mali mesuliyet yoksa sürücüden tahsil edilir Günümüzde trafik kazalarında: Sökme–takma, Boya ve kaporta, Elektrik ve elektronik aksam, Yedek parça gibi kalemler nedeniyle en küçük hasar bile 100 bin TL’yi aşabiliyor. Lüks araçlarda bu tutar 600–700 bin TL seviyelerine çıkıyor. Uzmanlara göre bu nedenle ihtiyari mali mesuliyet sigortası, sürücüler için artık zorunluluk haline geldi.

