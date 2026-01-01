Yeni dönem başladı: 'Trafik Sigortas'ında yeni rakamlar belli oldu

Araç Sayısına Göre Tarife Değişti Yeni düzenleme kapsamında bazı araç gruplarında kullanım türüne göre tarife sistemi de yeniden düzenlendi. Gerçek kişi adına kayıtlı 5 araca kadar olan araçlar: Özel kullanım 5 adedin üzerindeki araçlar: Tüzel kullanım Bu ayrım, trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında belirleyici olacak. Limit Aşılırsa Cebinizden Ödeyebilirsiniz 2026 yılında yaşanacak bir trafik kazasında: Maddi hasar 400 bin TL’yi, Bedeni zarar 3,6 milyon TL’yi aşarsa ve kasko sigortanız yoksa, aşan tutarı kendi cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Uzmanlardan Uyarı: İhtiyari Mali Mesuliyet Şart Sigorta uzmanları, trafik sigortasının tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kasko sigortasına eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası, trafik sigortası limitlerini aşan zararları karşılıyor. Bu teminat: Limitli olarak ya da sınırsız şekilde düzenlenebiliyor. Örneğin, karşı tarafın aracının değeri 10 milyon TL, kazadaki hasar 3 milyon TL olsun: Trafik sigortası yalnızca 400 bin TL öder Kalan 2,6 milyon TL, kasko veya ihtiyari mali mesuliyet yoksa sürücüden tahsil edilir Günümüzde trafik kazalarında: Sökme–takma, Boya ve kaporta, Elektrik ve elektronik aksam, Yedek parça gibi kalemler nedeniyle en küçük hasar bile 100 bin TL’yi aşabiliyor. Lüks araçlarda bu tutar 600–700 bin TL seviyelerine çıkıyor. Uzmanlara göre bu nedenle ihtiyari mali mesuliyet sigortası, sürücüler için artık zorunluluk haline geldi.