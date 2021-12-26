Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor

Çoğu zaman, susam tohumları lezzetli hamur işlerine eklenir. Bu küçük tohumlar lezzetli bir aromaya sahiptir. Susam tohumları tek başlarına yenebilir ve ayrıca yağ yapmak için de kullanılır. Kaliteli bir protein kaynağıdır ve yüzde 20 yüksek kaliteli amino asite sahiptir.