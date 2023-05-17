Sadece tartıya mı odaklanıyorsunuz! İşte, diyetle ilgili doğru bilinen yanlışlar

“Tok hissetmeyi sağlayan yağ, gün içinde ihtiyaç duyulan besin maddelerinin alınmasına yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürebilecek önemli bir makro besindir. Avokado, zeytinyağı, fındık, fındık ezmesi, badem ve yağlı tohumlar gibi sağlıklı ve tekli doymamış yağ içeren gıdalar, diyet listelerine eklenebilir. Az yağlı ürünler diyet süresince tüketimi uygun ürünlerden biridir. Bununla birlikte az yağlı ve düşük kalorili gıdalar, aynı anlamda kullanılmaz. Bu nedenle ikinci ve üçüncü porsiyonların tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Az yağlı bir tatlı, daha küçük normal bir tatlı dilimine göre daha fazla kalori içerebilir. Tüketilen yağ ve şeker miktarının ve alınan kalorinin belirlenmesi için ürün etiketleri kontrol edilebilir. Önemli bir makro besin olan karbonhidratlar, vücudun öncelikli enerji kaynakları arasında bulunur. Güncel araştırmalara göre şeker, beyaz makarna ve beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini yükseltip kilo alımına neden olabilir.