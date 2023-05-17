Sadece tartıya mı odaklanıyorsunuz! İşte, diyetle ilgili doğru bilinen yanlışlar

“Gün içinde az su tüketmek, diyetlerde en çok yapılan ve düzeltilmesi en basit hatalardan biridir. Kalori yakmak için su tüketimi şarttır. Vücut susuz kaldığında metabolizma yavaşlar ve bu da daha yavaş kilo kaybı anlamına gelir. Bu yüzden atıştırma saatlerine ya da her öğüne bir bardak su ilave edilebilir. Su tüketmek hem zayıflamanız için hem de sağlığınızı korumak için gereklidir. Ancak bazı kişiler suyun ödem yaptığını düşünerek diyet yaparken çok fazla su tüketmek istemez. Bilinenin aksine su tüketmek ödem oluşumunu engeller. Vücutta biriken toksin maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli olan suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatır. Günlük su tüketiminin gerekenden az olması kilo vermenizi engeller.”