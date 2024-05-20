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Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

2024-05-20 09:49:23
Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti.

#1
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

AA muhabiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderlerin bilgilerini derledi.

#2
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

9 Aralık 1936'da, dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman, içinde bulunduğu Douglas DC-2 tipi uçağın havalandıktan hemen sonra yoğun siste Croydon Havaalanı yakınlarındaki evlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

#3
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

7 Eylül 1940'ta, Paraguay Devlet Başkanı Mareşal Jose Felix Estigarribia, uçak kazasında öldü.

#4
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

4 Temmuz 1943'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın sürgündeki hükümetine liderlik eden Polonyalı asker ve devlet adamı Wladyslaw Sikorski, Cebelitarık'ta uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

#5
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

16 Haziran 1958'de, dönemin Brezilya Devlet Başkanı Vekili Nereu Ramos, Cruzeiro hava yolu şirketine ait bir uçağın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi.

#6
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

29 Mart 1959'da Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı, bağımsızlık kahramanı Barthelemey Boganda, uçağının düşmesi sonucu hayata veda etti.

#7
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

18 Eylül 1961'de Kongo'da barış için arabuluculuk yapmak üzere görevde olan dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Dag Hammarskjold'un uçağı bugünkü Zambia'da düştü. Kazada Hammarskjold dahil 16 kişi öldü.

#8
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

14 Mayıs 1966’da, Irak Cumhurbaşkanı General Abdüsselam Arif, bir helikopter kazasında öldü. Arif, Şubat 1963’te darbeyle göreve gelmişti.

#9
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

27 Nisan 1969’da Bolivya Devlet Başkanı General Rene Barrientos, Cochabamba kentinde helikopterinin düşmesi sonucu öldü.

#10
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

18 Ocak 1977'de, eski Yugoslavya Başbakanı Dzemal Bjedic'in Learjet 25 tipi uçağı, Bosna Hersek'in Kresevo kenti yakınlarındaki Inac Dağı'na düştü. Kazada, Bjedic, eşi ve 6 kişi yaşamını yitirdi.

#11
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

27 Mayıs 1979'da Afrika zirvesine katılmaya giden Moritanya Başbakanı Yarbay Ahmet Busseyf'i taşıyan uçak, Dakar açıklarına düştü. Kazada Busseyf öldü.

#12
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

4 Aralık 1980'de Portekiz Başbakanı Françesko Carneiro ve Savunma Bakanı Amaro de Costa, uçaklarının kalkıştan hemen sonra başkent Lizbon'a düşmesi sonucu öldü.

#13
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

24 Mayıs 1981'de Ekvador Cumhurbaşkanı Jaime Roldos Aguilera ve Savunma Bakanı General Marco Aurelio, bindikleri uçağın Peru sınırına yakın bölgeye düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

#14
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

1 Ağustos 1981'de Panama Devlet Başkanı Ömer Torrijos, kullandığı küçük uçağın ormana düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

#15
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

19 Ekim 1986'da Mozambik Cumhurbaşkanı Samora Machel ve birçok Mozambikli bakanı taşıyan iki motorlu uçak, Mozambik-Güney Afrika sınırı yakınlarına düştü. Kazada Machel, Mozambik hükümetinin bazı bakanları ve üst düzey yetkilileri de dahil olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan soruşturmalarda pilot suçlu bulundu.

#16
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

1 Haziran 1987'de, eski Lübnan Başbakanı Reşid Karami, Beyrut'a gitmek üzere bindiği helikopterde bomba patlaması sonucu yaşamını kaybetti. Yaklaşık 300 gram ağırlığındaki ve Karami’nin bineceği koltuğun arkasına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba, uçak havalandıktan kısa bir süre sonra patlatıldı. Kazada yalnızca eski Başbakan Karami hayatını kaybetti.

#17
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

17 Ağustos 1988'de, dönemin Pakistan Devlet Başkanı General Ziya'ül Hak, beş generali ve ABD Büyükelçisi Arnold Lewis Raphel'in içerisinde bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, başkent İslamabad'ın yaklaşık 530 kilometre güneyinde Bahawalpur yakınlarında düştü. Kurtulan kimsenin olmadığı kazada araştırmacılar sabotaj olasılığı üzerinde durdu.

#18
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

6 Nisan 1994'te Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira ve Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyrimana'yı taşıyan uçağa Kigali Havalimanı yakınında ateş açıldı. Başkanlık sarayının bulunduğu bölgeye düşen uçaktan kurtulan olmadı.

#19
Foto - Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

26 Şubat 2004'te Boris Traykovski ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında düştü. Kazada Traykovski ile danışmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasını araştırmak üzere kurulan uluslararası komisyon, iki yıl süren araştırmaların ardından kamuoyuyla paylaştığı raporda, uçak kazasının "pilot hatası" sonucu olduğunu açıkladı.

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