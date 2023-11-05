Sadece Kılıçdaroğlu değil onlar da kaybetti

Yoğun desteklerin ardından Özkan daha sonra partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel medya planlaması ve çalışmalarını yürütmesi için geri dönmüştü. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde büyük katkı sağlayan isimlerden biri. Hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili organizasyonun Enis Berberoğlu ve beraberindeki 2 isimle birlikte gerçekleştiği bile iddialar arasında. Gazeteci Levent Gültekin bu birlikteliği, "Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon başlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Okan Konuralp bu dörtlü her hafta Kemal Bey'in evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular." sözleri ile anlatmıştı. CHP'de Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kılıçdaroğlu desteği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özgür Özel ile kongre sürecine polemikler yaşayan Öztrak'ın MYK toplantısı ardından Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik soruya "CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın." yanıtını vermişti.