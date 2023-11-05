Sadece Kılıçdaroğlu değil onlar da kaybetti

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasında yer alıyor. CHP’nin örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstelenen Salıcı her fırsatta Kılıçdaroğlu'na olan inancını dile getirdi. Son olarak Özgür Özel'in, "Adalet Yürüyüşünde Özgür Özel vardı, Veli Ağbaba vardı. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanı başınızdaydı. Yani nerede olmamız gerekiyorsa oradaydık. Ama sayın genel başkanım, 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yaparken biz yoktuk, danışmanınız vardı hala yanınızda" ifadelerini kullanmış Salıcı ise yanıt olarak, "Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP’nin kaderinin tayin edileceği bir kurultay bu, delege arkadaşlarım" demişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol CHP içinde değişimcilere sert çıkışları ile Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu dile getiriyor. Kurultay öncesi yaptığı açıklamada değişime önderlik edecek kişinin Özgür Özel olamayacağını belirten Erol, "Bunlar aslında değişimci değil, fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular." ifadelerini kullanmıştı.