  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Sadece birkaç kişi yapıyor! 5 metrekarelik alanda müthiş başarı

2024-05-28 19:54:56
Sadece birkaç kişi yapıyor! 5 metrekarelik alanda müthiş başarı

Gaziantep'te 5 metrekarede üretim yapan vatandaş dikkat çekti. Tamamen el yapımı üretim yapan vatandaş teknolojiye direniyor. Ürettiklerini 2.500 TL'den sattığını belirten usta, yaptığı işin Türkiye'de sadece birkaç kişinin yapabileceğini söyledi.

#1
Foto - Sadece birkaç kişi yapıyor! 5 metrekarelik alanda müthiş başarı

Gaziantep'te yaşayan çanta ustası Tahir Demirci, oğluyla beraber dede mesleği olan el yapımı çantaları büyük bir özenle hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaparak mesleğini yaşatıyor. Mesleği gelecek nesillere aktarabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söylüyor. Oğlunun da bu mesleği yaşatabilmek için çalıştığını ifade eden usta Tahir Demirci, "Biz teknolojiye direniyoruz. Fabrikalar çok fazla üretim yapılabiliyor. Fakat el emeği yapan yok. Bu meslek ölüyor. Keşke oğlumla beraber bir kişi daha bu mesleği yaşatsa ama maalesef ki yok" dedi.

#2
Foto - Sadece birkaç kişi yapıyor! 5 metrekarelik alanda müthiş başarı

TAMAMEN EL İŞİ... Çantaları teknoloji olmadan tamamen el emeğiyle yaptığını söyleyen Demirci, "Dede mesleğimiz olan çantacı mesleğini oğluma bıraktım. Fakat çırak olmadığı için yeniden başladım. Ben oğluma yardım ediyorum. Bu çantaların hepsi oğlumun tasarımı. Tamamen el işinden yapıyoruz çantaları. Usta çırak ilişkisiyle yapılan bir iştir. Zahmetli bir iştir. İğneyle kuyu kazmaktır. Fakat bu sanat ölmek üzeredir. Meslek bitti diyebilirim. Devlet bizi destekliyor. Bu zanaat ölmesin diye bizden vergi almıyor. Satışlarımız genellikle turistlere oluyor. Çantayı özel isteyen çanta severler alıyor. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz. Bence insanlar her yaşta çalışmalıdır. Torunlarıma ve gelecek nesillere bu mesleği elbette bırakmak isterim. Fakat bu mesleğe heves eden yok. Ben oğluma gücüm yettiği kadar yardım edeceğim. Oğlumun yalnız kalması bu mesleği daha da zora sokacak" dedi. FİYATI 2 BİN 500 TL! "TÜRKİYE'DE BİRKAÇ KİŞİ ANCAK YAPAR" Çanta ile ilgili bilgi veren Demirci, "Bunlar tabaktan çıkan deriler. Ham deridirler. Bunlar özellikle bu çanta için üretilir. Badem yağıyla düzeltilir. Badem yağı ve boyayla ikinci bir işlem yapılıyor. O çantayı koruyor. Graf adı denilen çanta bu çok zahmetli bir iştir. Bunu Türkiye'de birkaç kişi ancak yapar. Deriyi kabartarak ve döverek yapılıyor. Ham iken çizilir, ıslatılır. En zor işi budur. Bu çantalara klasik çanta denir. Çantanın yapımı 2 gün sürer. Fiyatı ise 2 bin 500 TL'dir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk bayrağını yere serip dut topladılar!
Gündem

Türk bayrağını yere serip dut topladılar!

Elazığ’da, Türk bayrağının ağaçtaki dutları toplamak için yere serilmesi tepkilere neden oldu.
İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler
Ekonomi

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

İflas edeceği açıklanan Brezilya’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Gol, geri dönüşün yollarını arıyor.
İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı
Yaşam

İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı

Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına y..
Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı
Spor

Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde hangi adayı desteklediğini açıkladı...
Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
29 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ve Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (29 Mayıs 2024) sunuyoruz... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23