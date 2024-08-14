  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
21
Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

2024-08-14 12:27:11
Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Dünya, sıradışı ve ürpertici yerlerle dolu. Bu yerlerden biri de sadece bir kişinin yaşadığı bir ada! Issızlığı ve gizemiyle dikkat çeken bu adada yaşayan tek kişi, zamanın durduğu, sessizliğin hüküm sürdüğü bir yaşam sürüyor. Dünyanın dört bir yanında benzeri olmayan bu tür yerler, hem doğanın hem de insanın sınırlarını zorlayan özelliklere sahip. Bu mekanlar, ziyaretçilerine hem ürpertici hem de büyüleyici bir deneyim sunuyor. • Sable Adası • Kanada'ya bağlı olan bu uzun ada için dünyanın en ıssız bölgesi diyebiliriz.

#1
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Helltown, Ohio

#2
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Kasaba hükümet tarafından ulusal park yapılmak için satın alındı ancak bu hiçbir zaman başarıya ulaşamadı.

#3
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

3. Leap Şatosu, İrlanda

#4
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Dünyada perili olduğuna en çok inanılan şatoların başında geliyor. Restorasyon çalışmaları sırasında işçiler sadece çatıdaki bir kapaktan ulaşılabilen bir zindan keşfettiler. İçeride 3 el arabasının taşıdığı insan kalıntıları buldular.

#5
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Oyuncak bebek adası, Meksika

#6
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Mexico City'nin dışında bir takım kanal ve adalar grubu mevcut. Adalardan birisi tamamıyla oyuncak bebek ile dolu.

#7
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Scott'ın Kulübesi, Antarktika

#8
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Güney Kutbuna ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu kulübeden yola çıktılar ancak başka bir ekip tarafından geçildiler. Geri dönmeye çalışırken Scott ve ekibi hayatlarını kaybettiler. Soğuk hava kulübeyi ve içindekileri o günkü gibi muhafaza etti.

#9
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Çernobil Lunaparkı,

#10
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

UkraynaBurası 1. Dünya Savaşında yaralanan Adolf Hitler'in tedavi gördüğü hastane.

#11
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Beelitz Askeri Hastanesi, Almanya

#12
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

#13
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Griffith Hayvanat Bahçesi

#14
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Los Angeles

#15
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Muynak, Özbekistan

#16
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Sovyetler zamanında gölü besleyen nehirlerin kurutulması sebebiyle kurumuş olan göl. Şimdilerde gemi mezarlığı

#17
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Aokigahara Ormanı, Japonya

#18
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Fuji Dağı eteklerindeki bu sık orman Japonya'da adı çıkmış bir intihar alanı. Bu durum o kadar ciddi bir hal almış ki Japon hükümeti orman boyunca insanlara bir kere daha düşünmelerini salık veren uyarı levhaları koymuş.

#19
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Moskova Metrosu - Rusya

#20
Foto - Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Moskova'daki bu ikinci metro sistemi hükümetin resmi işlerini yürütmesi için düşünülmüş. Birinci metroya göre çok daha kapsamlı olan bu metro bugün terk edilmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı
Gündem

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! “15 Temmuz FETÖ'nün planıydı.” Diyerek “Tayin olmak isteyen Kemal Batmaz’ı arardı” diye d..
Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiy..
Boykotun gücü istifa getirdi
Ekonomi

Boykotun gücü istifa getirdi

Abluka altında tuttuğu Filistinlileri katleden terör devleti İsrail’in yanında yer alarak insanlık suçu işleyen Starbucks'a duyarlı insanlar..
Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz
Medya

Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz

Ahmet Hakan, İsrail’de sosyal medyada dönen “Seni İran karşılık verene kadar severim” geyiklerine dikkat çekti. Hakan, intikam arzusunu yüks..
CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi
Gündem

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

CHP'li Sancaktepe Belediye Meclisi'nde terör propagandası yapıldı. CHP'li Başkan Alper Yeğin bölücü propagandaya yol verdi.
Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon
Gündem

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sızmış olan İsrail askerlerine karşı bir dizi oper..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23