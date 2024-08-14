Sadece bir kişinin yaşadığı ada bile var! Dünyanın en ürpertici yerleri...

Dünya, sıradışı ve ürpertici yerlerle dolu. Bu yerlerden biri de sadece bir kişinin yaşadığı bir ada! Issızlığı ve gizemiyle dikkat çeken bu adada yaşayan tek kişi, zamanın durduğu, sessizliğin hüküm sürdüğü bir yaşam sürüyor. Dünyanın dört bir yanında benzeri olmayan bu tür yerler, hem doğanın hem de insanın sınırlarını zorlayan özelliklere sahip. Bu mekanlar, ziyaretçilerine hem ürpertici hem de büyüleyici bir deneyim sunuyor. • Sable Adası • Kanada'ya bağlı olan bu uzun ada için dünyanın en ıssız bölgesi diyebiliriz.