Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Özellikle kellikle ilgili rivayeti duyanların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Dodurgalar Mahallesi Muhtarı İlhan Aksoy, yerli ve yabancı turistlerin mağaraya ilgi gösterdiğini kaydetti. Aksoy, “Şimdi bu mağaramız Acıpayam ilçesine 20 kilometre mesafededir. Antalya yoluna ise 5 kilometrede uzaktır. 1421 rakımlı yükseklikte bulunmaktadır. Mağaramızın uzunluğu 145 metredir .İçerisi likit ve sarkıtlar ile güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Bol sayıda yerli ve yabancı turist almaktayız. Bundan sonra inşallah daha çok turist gelmesini beklemekteyiz. Mağaramız 2003 yılında turizme kazandırıldı. Merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından mağaramız turizme kazandırıldı. Buraya kadar çıktı. Keşfini yaptı. Buraya gelenlerin saçlarının çıktığını söylüyorlar ama bu bir rivayet. Özellikle komşu illerden çok turist alıyoruz” dedi.