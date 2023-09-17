Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Acıpayam ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dodurgalar Mahallesi'nde yer alan Dodurgalar Mahallesi, Antalya yolu üzerinde olması nedeniyle turistlerin de uğrak noktası oluyor. 1990'lı yıllarda çobanlar tarafından bulunan, 2003 yılında Vali Recep Yazıcıoğlu tarafından turizme kazandırılan 145 metre uzunluğundaki mağara, içerisindeki sarkıt ve dikitlerle beğeni topluyor. Işıklandırmayla renklendirilen mağara, yazın serin, kışın ise sıcak olmasıyla dikkat çekiyor. Kel bir çobanın mağarada 2 gün kaldıktan sonra, saçlarının yeniden çıktığı rivayeti ise bölge insanı arasında dilden dile dolaşıyor. Bunu duyan yerli turistler de mağaraya ayrı bir ilgi gösteriyor.