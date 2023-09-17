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Yaşam
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Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

2023-09-17 10:33:22
Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Keloğlan Mağarası, saçı olmayan ve dökülenlerin ilgi odağı olmaya devam oluyor.

#1
Foto - Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Denizli'de bir dönem televizyon programlarına da konu olan Keloğlan Mağarası, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Mağara içindeki atmosferin kelliğe ve saç dökülmelerine iyi geldiği rivayeti ise mağaraya olan ilgiyi arttırıyor.

#2
Foto - Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Acıpayam ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dodurgalar Mahallesi'nde yer alan Dodurgalar Mahallesi, Antalya yolu üzerinde olması nedeniyle turistlerin de uğrak noktası oluyor. 1990'lı yıllarda çobanlar tarafından bulunan, 2003 yılında Vali Recep Yazıcıoğlu tarafından turizme kazandırılan 145 metre uzunluğundaki mağara, içerisindeki sarkıt ve dikitlerle beğeni topluyor. Işıklandırmayla renklendirilen mağara, yazın serin, kışın ise sıcak olmasıyla dikkat çekiyor. Kel bir çobanın mağarada 2 gün kaldıktan sonra, saçlarının yeniden çıktığı rivayeti ise bölge insanı arasında dilden dile dolaşıyor. Bunu duyan yerli turistler de mağaraya ayrı bir ilgi gösteriyor.

#3
Foto - Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Özellikle kellikle ilgili rivayeti duyanların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Dodurgalar Mahallesi Muhtarı İlhan Aksoy, yerli ve yabancı turistlerin mağaraya ilgi gösterdiğini kaydetti. Aksoy, “Şimdi bu mağaramız Acıpayam ilçesine 20 kilometre mesafededir. Antalya yoluna ise 5 kilometrede uzaktır. 1421 rakımlı yükseklikte bulunmaktadır. Mağaramızın uzunluğu 145 metredir .İçerisi likit ve sarkıtlar ile güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Bol sayıda yerli ve yabancı turist almaktayız. Bundan sonra inşallah daha çok turist gelmesini beklemekteyiz. Mağaramız 2003 yılında turizme kazandırıldı. Merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından mağaramız turizme kazandırıldı. Buraya kadar çıktı. Keşfini yaptı. Buraya gelenlerin saçlarının çıktığını söylüyorlar ama bu bir rivayet. Özellikle komşu illerden çok turist alıyoruz” dedi.

#4
Foto - Saçlarınız dökülüyor mu? Kellikle vedalaşmak isteyenlerin yeni adresi o mağara

Mağaraya ziyarete gelen Bayram Karataş ise “Ben Acıpayam'da esnafım. Buraya gezmeye geldim. Saç çıkarıyor dediler ama şansımı deneyeyim diye gezmek için geldim. Mağaranın konumu çok güzel bir yerde. Denizli Acıpayam ilçesi Dodurga kasabasında çok güzel bir mağara. İçerisinin serinliği de iyi. Şu anda üşümeye başladım .İçerisi çok serin. Güzel bir yer gezmek için geldim. Yani mağarada bir şansımı deneyeyim dedim. Saç çıkardığını duydum. İnşallah faydası olur” diye konuştu.

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