2024-01-12 12:24:42 Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı
Alternatif tıbbın öve öve bitiremediği doğa mucizesi bu formülle saçlarınızı yenileyecek. Türk mutfağında sirke yapma ve kullanma geleneği uzun yıllardır devam ediyor. İbn-i Sina'nın şifasına birçok eserinde yer verdiği sirkenin, mikrop kırıcı özelliği sayesinde salgın hastalıkların olduğu dönemlerde dezenfektasyon yöntemi olarak kullanıldığı da tarihi kaynakların birçoğunda yer verilen bilgiler arasındadır.