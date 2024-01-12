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Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı

2024-01-12 12:24:42
Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı

Alternatif tıbbın öve öve bitiremediği doğa mucizesi bu formülle saçlarınızı yenileyecek. Türk mutfağında sirke yapma ve kullanma geleneği uzun yıllardır devam ediyor. İbn-i Sina'nın şifasına birçok eserinde yer verdiği sirkenin, mikrop kırıcı özelliği sayesinde salgın hastalıkların olduğu dönemlerde dezenfektasyon yöntemi olarak kullanıldığı da tarihi kaynakların birçoğunda yer verilen bilgiler arasındadır.

#1
Foto - Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı

Farklı türleriyle günümüzde yemeklere ve salatalara lezzet katmaya devam eden sirke yine farklı kullanım alanlarındaki varlığını da sürdürüyor. Özellikle elma sirkesi kokusunun daha hafif olması gerekçesiyle doğal bakım kürleri arasındaki yerini alırken beyaz sirke kullanımı da temizlikte ön plana çıkıyor.

#2
Foto - Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı

Duştan sonra saçınızın durulama suyunu bir yemek kaşığı sirke karıştırarak bunu saçlarınıza dökerseniz ve bu işlemi her banyoda tekrarlarsanız saçlarınız parlaklık kazanıyor.

#3
Foto - Saça sürüldüğünde sadece bir gecede kepeği şak diye bitiriyor! Sır gibi saklanan formül ortaya çıktı

Saç parlaması için yapılan işlem aynı zamanda saçlardaki kepeklenme sorunun da önüne geçiyor. Öte yandan bu işlem saçınızın gözeneklerini açtığından dolayı erken yağlanma problemini de önlüyor. Saç derisinde biriken kimyasal kalıntıları temizlemek için elma sirkesi kullanılabilir. Sirke, saç derisini derinlemesine temizleyerek gözenekleri açar ve saçın sağlıklı büyümesine katkıda bulunur.

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