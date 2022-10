Saç dökülmesini engelleyen besinler

Proteinli gıdalar Çoğunlukla keratin, sistin ve lizinden oluşan saça güç veren proteinler açısından zengin olan tüm besinler saç dökülmesine karşı savaşır. için besinler listenize ekleyin. Bu amino asitler en çok kırmızı et, balık, peynir ve yumurta gibi gıdalarda bulunur. Kırmızı meyveler, saç yapısının temel bir bileşeni olan kolajen üretimini uyaran bir antioksidan olan yüksek C vitamini içeriği sayesinde saçlarınız için mükemmel yardımcılardır. Güçlü ve sağlıklı saçlar istiyorsanız doğal bir çare çilek, yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen gibi orman meyvelerini tüketmektir. Yüksek C vitamini içeriklerine ek olarak, antibakteriyel, antioksidan, peeling ve iltihap önleyici özelliklere sahiptirler. Omega 3, protein, B12 vitamini ve demir kaynağı olan somon balığı gibi yağlı balıkları da yemeyi unutmayın. Omega 3 ve selenyum açısından zengin lezzetli cevizler de hücre yaşlanmasıyla savaşmak ve dökülen saçların yenilenmesine yardımcı olmak için harikadır. Ayrıca günde en az 8 bardak su içmeyi unutmayın.