Saç dökülmesine karşı en etkili yöntemi paylaşıyoruz! Saç ekimine gerek kalmadan kelliği bitiriyor! 1 damlası köklere vitamin yüklüyor!

MENEKŞE YAĞI: Menekşe, sadece hoş kokusu ile kendinde hayran bırakan bir bitki değildir. Aynı zamanda pek çok faydası da bulunur. Menekşe yağı, kurutulmuş menekşe yaprağı ile kurutulmuş menekşeden elde edilir. Menekşe yağı özellikle cansız ve kırılan saçlar üzerinde çok etkilidir. Menekşe yağı, saçları kökten uca besler. Saçların güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç derisindeki kuruluk sorununu giderir. Kepek ve pul pul dökülme sorunlarını engeller. Menekşe yağı dökülen saçların yerine yenilerinin çıkmasına da destek olur. Orijinal olduğundan emin olduğunuz menekşe yağını, saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Ortalam olarak menekşe yağını 25-30 dakika saçınızdak bekletin. Daha sonra durulayın. Menekşe yağını saçlarınıza haftada 1-2 kez uygulayarak dökülmeleri durdurabilirsiniz. Menekşe yağını bulmak diğer yağları bulmak kadar kolay değildir. Ancak saçlar için mucizeler yaratır. Menekşe yağı ile her zaman güçlü, parlak ve canlı saçlarınız olabilir.