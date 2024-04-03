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Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

2024-04-03 16:01:46
Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Günün her saatinde yediklerinize ve içtiklerinize çok ama çok dikkat etmelisiniz. Kilo alımı veya vücutta yorulan organların sizi de etkileyerek üzmesine izin vermemek için yapmanız gereken önemli bazı şeyler var. Uzmanlar tarafından böyle tüketilmesi öneriliyor. Bahsedeceğimiz besinleri doğru yerde ve doğru zamanda yemek yeterli!

#1
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Sağlıklı beslenmek her zaman en iyisi olabilir. Ancak sağlıklı beslenirken ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de önemlidir. Bazı yiyecekleri günün belli saatlerinde tüketirseniz kendinize ve sağlığınıza büyük bir iyilik yapmış olursunuz.

#2
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

FINDIK! Bir avuç işlenmemiş fındık yemek kalp ritmini düzenlediği için kalp krizi geçirme riskini de azaltmaya yardımcı olur. Ek olarak kolesterolü düşürür. Fındığın faydalarından yararlanmak için onu öğle saatlerinde tüketmelisiniz. Fındığı akşam tüketirseniz yağ ve kalori açısından zengin olduğu için kilo almanıza yol açabilir.

#3
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

PEYNİR! İçerdiği zengin kalsiyum ile kemik erimesini önleyen, sindirim sistemini düzene sokan, tansiyonu düşüren peynirin sayısız faydasından yararlanmak için onu sabah kahvaltılarında tüketmelisiniz. Peynirin hazmı zor olduğu için akşam yenen peynir özellikle midesi hassas olanlarda hazımsızlık yaparak günü kötü bitirmenize yol açabilir.

#4
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

ŞEKER VE TATLI! Bünyeniz tatlı şeylere ihtiyaç duyuyorsa sabah saatlerinde bu ihtiyacınızı karşılamaya çalışın. Zira sabah kahvaltıda yediğiniz tatlılardan aldığınız kaloriyi gün içinde daha kolay yakabilirsiniz. Akşam saatlerinizde yediğiniz tatlılar ise kalorilerini bu kadar hızlı yakamayacak olmanız dolayısıyla uyku sorunları yaşamanıza sebep olabilir.

#5
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

ÇİKOLATA! Sabah kahvaltıda yenen bitter çikolata yaşlanma etkilerini azaltan antioksidan maddeleri vücuda salar ve kalbinize de iyi gelir. Ancak gün içinde atıştırmalık olarak 25 gramdan fazla bitter çikolata tüketirseniz bunun kilo olarak döneceğini bilmelisiniz.

#6
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

KABUKLU ELMA! Elma kabuğunda bulunan pektin bileşenini hazmetmek zordur. Bu durum özellikle akşam saatlerinde çok daha zor hale gelir. Akşam yenen elma mide asidini artırır ve bu da rahatsızlığa yol açar. Halbuki sabah yenen elma yine kabuğundaki pektin sayesinde bağırsakları çalıştırır ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

#7
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

MUZ! Yüksek oranda lif içeren meyvelerin başında gelen muz hazmı kolaylaştırır ve mide ekşimesini önler. Aynı muzu akşam yemeğinde tüketmek sindirim sisteminizi rahatsız eder ve balgam üretimine neden olabilir. Bu nedenle muzu öğle saatlerinde yemelisiniz. PATATES Sabah saatlerinde yendiği takdirde patates nişastası kan kolestrolünü düşürür ve vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlayabilir. Bu nedenle sabah kahvaltısında patatesli bir omlet çok iyi bir tercih olabilir. Diğer sebzelere göre 2 ila 3 kat daha fazla kalorili olan patatesleri akşam yemeğinde çok fazla tüketirseniz kilo almayı tetikleyeceğinizi bilin.

#8
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

DOMATES! Domatesin en fazla faydasını sabah kahvaltısında görürsünüz. İçerisindeki organik asitler sindirimi hızlandırır, mide ve pankreasın işlevlerini düzenlemeye destek olur. Ancak akşam çok fazla domates tüketmek metabolizma üzerinde olumsuz etkilere sebep olur ve dengeyi bozar. Bu yüzden akşam saatlerinde yenen domatesin fazlası şişkinliği de beraberinde getirir. KIRMIZI ET! İçerdiği demirle öğle yemeğinde yenen et yorgunluğu azaltır ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Hazmetmesi ortalama 5 saat süren kırmızı eti akşam yatmadan önce yerseniz sindirim sisteminize hiç ummadığınız şekilde zarar verebilirsiniz. PİLAV! Karbonhidrat açısından zengin olması sebebiyle pirinç öğle saatlerinde tüketildiğinde günün geri kalanında yetecek kadar enerji almanızı sağlar. Akşam yenmesi ise kilo alımını tetikler. MAKARNA! Lifli makarnalar sabah ve öğle saatlerinde tüketilirse vücudu temizler ve toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca tip 2 diyabet riskini de azaltmak konusunda etkili olur. Akşam yenen tabak tabak makarna ise doğal olarak kilo olarak dönecektir.

#9
Foto - Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

RAMAZAN SONRASI İÇİN ÖNERİ! Diyetisyenler tarafından önerilen pek çok beslenme alışkanlığı bulunurken, kendisini aç bırakmak ya da yetersiz beslenmek bir çözüm değil. Peki dengeli beslenme listesi nasıl hazırlanır? SABAH KAHVALTISI ŞART- Günün en önemli öğünü olarak başlangıç öğünü olduğunu belirten uzmanlar, sabah kahvaltısının karbonhidrat olarak az, besleyici ve takviye ek gıdalar ile olması gerektiğini belirtiyor. Protein değeri oldukça yüksek olan haşlanmış yumurta başlıca önerilirken, zeytin yağı ile hazırlanan salata türleri, zeytin, yağ oranı düşük beyaz peynir, mümkün mertebe çavdar veya kepekli ekmeğin tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Ayrıca öğle yemeğine dek ara öğün olarak tüketilecek elma, muz, armut gibi vitamin, mineral ve lif bakımından zengin meyvelerin yanı sıra, ceviz, fındık, üvez gibi ek takviyelerin de yapılabileceği belirtiliyor ÖĞLE YEMEĞİ- Uzmanlar tarafından öğle yemeği olarak doyurucu ve hafif yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Bakliyat, sebze, kırmızı et, yoğurt, salata ve ekmek, makarna ya da pilav gibi alternatiflerin yanı sıra salata ve bir miktar karbonhidrat almak öğle yemeği adına yeterli olacaktır. AKŞAM YEMEĞİ- Akşam yemeği için önerilen yiyecek grupları arasında bakliyat, balık ürünleri, sebze yemekleri, beyaz et ve haftada 3'ü geçmeyecek şekilde kırmızı et öneriliyor. Bunun ile beraber, akşam yemeği ile ilgili en önemli detay, yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulması, mümkün oldukça yemek sonrası yürüyüş yapılması ve yemeğin hazmı için gereken 4-5 saatlik sürenin dolmadan uykuya geçilmemesi olarak belirtiliyor.

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