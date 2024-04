Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

RAMAZAN SONRASI İÇİN ÖNERİ! Diyetisyenler tarafından önerilen pek çok beslenme alışkanlığı bulunurken, kendisini aç bırakmak ya da yetersiz beslenmek bir çözüm değil. Peki dengeli beslenme listesi nasıl hazırlanır? SABAH KAHVALTISI ŞART- Günün en önemli öğünü olarak başlangıç öğünü olduğunu belirten uzmanlar, sabah kahvaltısının karbonhidrat olarak az, besleyici ve takviye ek gıdalar ile olması gerektiğini belirtiyor. Protein değeri oldukça yüksek olan haşlanmış yumurta başlıca önerilirken, zeytin yağı ile hazırlanan salata türleri, zeytin, yağ oranı düşük beyaz peynir, mümkün mertebe çavdar veya kepekli ekmeğin tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Ayrıca öğle yemeğine dek ara öğün olarak tüketilecek elma, muz, armut gibi vitamin, mineral ve lif bakımından zengin meyvelerin yanı sıra, ceviz, fındık, üvez gibi ek takviyelerin de yapılabileceği belirtiliyor ÖĞLE YEMEĞİ- Uzmanlar tarafından öğle yemeği olarak doyurucu ve hafif yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Bakliyat, sebze, kırmızı et, yoğurt, salata ve ekmek, makarna ya da pilav gibi alternatiflerin yanı sıra salata ve bir miktar karbonhidrat almak öğle yemeği adına yeterli olacaktır. AKŞAM YEMEĞİ- Akşam yemeği için önerilen yiyecek grupları arasında bakliyat, balık ürünleri, sebze yemekleri, beyaz et ve haftada 3'ü geçmeyecek şekilde kırmızı et öneriliyor. Bunun ile beraber, akşam yemeği ile ilgili en önemli detay, yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulması, mümkün oldukça yemek sonrası yürüyüş yapılması ve yemeğin hazmı için gereken 4-5 saatlik sürenin dolmadan uykuya geçilmemesi olarak belirtiliyor.