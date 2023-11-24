Saat saat duyurdular! İşlerinizi ayarlayın! Buna bakmayan hapı yutar

ESENYURT İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk / GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ADA, ANI, ARALIK, BÜYÜK YONCA, CAN, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞA, DOĞALGAZ, DUYGU, EBEGÜMECİ, EKİM, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, MAZİ, MEHTAP, OCAK, PARK, SELAM, TOMURCUK, UZAY, YAKAMOZ, YANKI, ÇAMLIBEL, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE, ŞUBAT sk / HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, DEREÜSTÜ, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ, YAY sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, EĞİTİM, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, KİRAZLI, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLAL bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2605., 2606., 2612., 2636., ALGÜL, AÇELYA, BAHÇIVAN, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KARDELEN, MADIMAK, ONBİRAY, PAPATYA, PAZAR, SARI PAPATYA, TIRPAN, ÇELENK sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077. sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.