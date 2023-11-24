Saat saat duyurdular! İşlerinizi ayarlayın! Buna bakmayan hapı yutar

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2023-11-24 15:15:56
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İstanbul'da BEDAŞ, planlı olarak elektrik hatları çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapıyor. Söz konusu çalışmaların yapılması için 24 Kasım Cuma günü 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda araştıran ve merak edenler için elektrik kesintisi yaşanacak yerler haberimizde...

#1
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ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah YAKUT, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BAHÇEKÖY, BOLAHENK, CEVVAL, FİRUZ, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, YAĞIZALP, İKRAM sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#2
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AVCILAR İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk / GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ADA, ANI, ARALIK, BÜYÜK YONCA, CAN, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞA, DOĞALGAZ, DUYGU, EBEGÜMECİ, EKİM, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, MAZİ, MEHTAP, OCAK, PARK, SELAM, TOMURCUK, UZAY, YAKAMOZ, YANKI, ÇAMLIBEL, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE, ŞUBAT sk / HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, DEREÜSTÜ, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ, YAY sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, EĞİTİM, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, KİRAZLI, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLAL bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-104, G-105, G-202, G-21, G-24, G-410, G-411, G-97, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 447., 448. sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖZGÜNER, ÜLKER sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#3
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BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1006., 1010., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/11/2023 08:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1653., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 24/11/2023 12:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#4
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
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BAKIRKÖY İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 24/11/2023 12:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 24/11/2023 12:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
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BAŞAKŞEHİR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, TANER, VİŞNE sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONUR sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#7
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BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ALKIŞ BARIŞ, AŞIK VEYSEL, KILIÇ ALİPAŞA, SERİNPINAR sk / PINARTEPE mah AKBULUT, AYYILDIZ 1, BARBAROS 1, BAŞAR 1, BAŞÖZ, ERKUT, ESİN 1, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, SACİDE sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#8
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ÇATALCA İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMLI, NASİP, NAZ, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİLLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#9
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ESENYURT İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk / GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ADA, ANI, ARALIK, BÜYÜK YONCA, CAN, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞA, DOĞALGAZ, DUYGU, EBEGÜMECİ, EKİM, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, MAZİ, MEHTAP, OCAK, PARK, SELAM, TOMURCUK, UZAY, YAKAMOZ, YANKI, ÇAMLIBEL, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE, ŞUBAT sk / HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, DEREÜSTÜ, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ, YAY sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, EĞİTİM, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, KİRAZLI, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLAL bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2605., 2606., 2612., 2636., ALGÜL, AÇELYA, BAHÇIVAN, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KARDELEN, MADIMAK, ONBİRAY, PAPATYA, PAZAR, SARI PAPATYA, TIRPAN, ÇELENK sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077. sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#10
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EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KUMLUGEÇİT, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#11
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FATİH İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, TATLIPINAR, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 24/11/2023 14:00:00 - 24/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#12
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DİLEK AĞACI, HAZİNE ÇIKMAZI, KILIÇPINAR, MAREŞAL ÇAKMAK, İMECE ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#13
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SİLİVRİ İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah GURBET ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 24/11/2023 10:00:00 - 24/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 24/11/2023 13:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 24/11/2023 16:00:00 - 24/11/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#14
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SULTANGAZİ İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374., 1374/1., 1375/3., 1376., 1377., 1426., 1426/1., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1457., 1458., 1459., 1460., 1461., 1462/1., 1464., 1464/1., 1466., 1467., 1500., 1501., 1502., 1502/1., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1508., 1508/1., 1509., GAZİ sk bölgelerinde 24/11/2023 09:00:00 - 24/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/11/2023 13:00:00 - 24/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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