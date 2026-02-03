  • İSTANBUL
S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı
Haber Merkezi

S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

Rus S-400 hava savunma sistemlerinin yerine geçmesi beklenen yerli ve milli Siper'den heyecanlandıran haber geldi. Siper hava savunma sisteminde kritik eşik aşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

GDH Haber'de yer alan habere göre, ASELSAN, milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER-1 ile Türkiye’nin entegre hava savunma mimarisinde önemli bir aşamaya ulaşıldığını açıkladı.

#2
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

Sistem, kısa süre önce tamamlanan kabul testlerinin ardından operasyonel olgunluğunu teyit ederek envantere giriş sürecine hazır hale geldi.

#3
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

SİPER-1, hava savunma planlama ve koordinasyon kabiliyeti sayesinde çok katmanlı savunma yapısı içerisinde görev yapacak şekilde tasarlandı. Sistem; birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu hedef takibi ve tehdit değerlendirme ile silah tahsisini aynı mimari içinde gerçekleştirebiliyor. Link-16 Taktik Veri Bağı ve JREAP üzerinden Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurlarıyla koordineli çalışabilen SİPER-1, ağ merkezli harp konseptinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik angajman modlarıyla görev yapabiliyor. Çoklu angajman ve ardışık ateşleme yeteneği sayesinde aynı anda birden fazla hava hedefini etkisiz hale getirebiliyor. Aktif radar arayıcı başlıkla terminal safha güdüm yapan SİPER-1 füzesi, yüksek etkili harp başlığıyla modern hava tehditlerine karşı yüksek imha olasılığı sunuyor. Füze ile çift yönlü veri iletişimi, angajman sırasında hedefe ilişkin güncel bilgilerin aktarılmasına imkân tanıyor.

#5
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

SİPER-1, 360 derece yanca kapsama alanı sayesinde her yönden gelebilecek tehditlere karşı sürekli koruma sağlıyor. Sistem; gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev icra edebilecek şekilde tasarlandı. Telli ve telsiz haberleşme altyapısı, batarya unsurları arasında kesintisiz veri paylaşımını mümkün kılarken, otomatik teşhis ve bakım yönetimi kabiliyetiyle sürdürülebilir operasyonel kullanım hedefleniyor.

#6
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

SİPER-1 bataryası; Atış Kontrol Merkezi, Atış Kontrol Radarı, Füze Fırlatma Sistemleri, tam atım füzeler, haberleşme ve destek ekipmanlarından oluşuyor. Füze fırlatma sistemi üzerinde bulunan altı adet füze ile görev yapılabiliyor. Filo seviyesinde ise Filo Kontrol Merkezi ve arama radarlarıyla desteklenen yapı sayesinde sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, helikopterler, insansız hava araçları ve stratejik İHA’lara karşı etkin koruma sağlıyor.

#7
Foto - S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

SİPER-1’in azami önleme menzili 70 kilometrenin üzerinde, önleme irtifası ise 20 kilometre seviyesinde bulunuyor. Sistem, batarya seviyesinde aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilme ve belirlenen sayıda hedefe angaje olabilme kapasitesiyle Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetine önemli katkı sunuyor.

