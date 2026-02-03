S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı

SİPER-1, hava savunma planlama ve koordinasyon kabiliyeti sayesinde çok katmanlı savunma yapısı içerisinde görev yapacak şekilde tasarlandı. Sistem; birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu hedef takibi ve tehdit değerlendirme ile silah tahsisini aynı mimari içinde gerçekleştirebiliyor. Link-16 Taktik Veri Bağı ve JREAP üzerinden Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurlarıyla koordineli çalışabilen SİPER-1, ağ merkezli harp konseptinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.